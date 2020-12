Superman and Lois, il nuovo trailer Family Crest

Superman and Lois (Superman & Lois) è una delle nuove serie basate sui personaggi della DC Comics che debutterà il 23 Febbraio 2021 sulla rete televisiva statunitense The CW.

In apertura possiamo guardare il nuovo trailer della serie, denominato Family Crest (Stemma di Famiglia), recentemente diffuso dall’emittente.

Superman and Lois, staff e cast della serie

Ambientata nell’Arrowverse, Superman and Lois è prodotta da Berlanti Productions, DC Entertainment e Warner Bros. Television, sviluppata da Todd Helbing (The Flash) e Greg Berlanti (Arrow) per la produzione esecutiva di Todd Helbing, Greg Berlanti, Sarah Schecter e Geoff Johns.

Tyler Hoechlin interpreta Clark Kent / Superman, mentre Elizabeth Tulloch è Lois Lane; riprendono quindi i ruoli interpretati nella serie Supergirl e nel crossover Crisi sulle Terre Infinite.

Li affiancano Jordan Elsass (Jonathan Kent), Alexander Garfin (Jordan Kent),

Dylan Walsh (Samuel Lane), Emmanuelle Chriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing), Wolé Parks (The Stranger), Inde Navarrette (Sarah Cushing) e Adam Rayner (Morgan Edge).

Superman and Lois, le premesse della serie

In Superman and Lois, dopo un tragico evento Superman farà ritorno a Smallville, ma sarà un’esperienza diversa per lui e Lois crescere dei bambini dove la vita non è tanto frenetica quanto lo è a Metropolis.

Sebbene Jim Lee, Todd Helbing, Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch durante il panel dedicato alla serie Superman and Lois per il DC FanDome non abbiano rivelato dettagli sull’evento in questione, lo showrunner Helbing ha affermato che volevano seguire una narrazione in cui Clark e Lois avrebbero lasciato Metropolis a seguito della tragedia; di conseguenza, la coppia “scopre che è più facile crescere i bambini” in una zona molto più tranquilla che nella grande città.

Inoltre secondo Helbling questa decisione narrativa è in parte basata sulla sua stessa vita, dato che è cresciuto in una piccola città che ha vissuto la crisi del 2008. Nel tentativo di creare una rappresentazione realistica di questi eventi, lui e il team hanno deciso di trasferire Clark e Lois a Smallville.

Recupera Superman Anno Uno di Frank Miller