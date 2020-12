I fan del creatore di fumetti Garth Ennis sanno che la strada per l’adattamento dei suoi libri per lo schermo è stata molto lunga, in alcuni casi. Dopo il successo di Preacher, però, era solo questione di tempo prima che The Boys si affermasse e grazie a un adattamento di successo su Amazon Prime, il fumetto non è mai stato così popolare. In una nuova intervista, lo showrunner della serie e produttore esecutivo Eric Kripke ha rivelato che c’è un aspetto chiave di The Boys che a Ennis sta particolarmente a cuore e che lavorare con lui per adattare la serie per la televisione è stato “fantastico“.

Ecco cosa ha detto Kripke a Consequence of Sound:

“All’inizio, era davvero disponibile a discutere della serie. Ero davvero interessato a tutte le sue fonti di ispirazione, ai film e ai programmi TV che lo hanno ispirato a scriverlo, ed è stato davvero fantastico condividere tutto questo. Poi, a un certo punto, mi sono avvicinato e gli ho detto: ‘È un medium diverso. Dovrà essere diverso’. E lui lo sapeva, per via di Preacher, e così ho detto: ‘Dimmi cosa è importante per te’. Ho avuto la stessa conversazione con Darick Robertson, l’illustratore e co-creatore, e Garth mi ha detto: ‘Fai solo in modo che Butcher abbia ragione‘.

Kripke ha poi continuato:

“Quindi, ho davvero provato a farlo. Gli ho inviato ogni script fino ad oggi. Gli ho persino mandato l’episodio tre della terza stagione ieri perché, fino ad oggi, vuole controllare i dialoghi di Butcher. E sono felice che lo faccia perché lui conosce i dialoghi di Butcher meglio di me, e conosce lo slang britannico molto meglio di me, quindi sono felice di avere i suoi suggerimenti. Dice che Butcher è il suo personaggio preferito che ha creato, quindi è molto protettivo nei suoi confronti. Ma è piuttosto aperto al resto. Lo capisce. Capisce che è intrinsecamente un medium diverso”.

Entrambe le stagioni di The Boys sono ora in streaming su Amazon Prime Video, e la produzione della terza stagione è prevista per l’inizio nella prima parte del 2021.

