In termini di produzioni DC in difficoltà, The Flash potrebbe essere in cima alla lista. La serie ha visto già il cambio di tre registi e più sceneggiatori di quelli che possiamo nominare qui. Qualcosa continua a intralciare il decollo della produzione, che si diceva avesse una data di inizio prevista per maggio 2020, ma non è andata così. Il film è passato inoltre dall’avere una prima data di uscita annunciata per il 2018 ad essere posticipato fino al 4 novembre 2022.

Sono state mostrate alcune concept art al DC FanDome e ci sono stati alcuni annunci che riguardano il casting. Sia Michael Keaton che Ben Affleck sono stati confermati per interpretare varie versioni di Bruce Wayne, alias Batman. Si dice anche che Billy Crudup tornerà nei panni di Henry Allen, riprendendo il suo ruolo da Justice League.

L’ultimo regista incaricato di dirigere questo film è Andy Muschietti, mentre Christina Hodson è stata incaricata di lavorare alla sceneggiatura di The Flash. Ora sembra che potremmo sapere quando la produzione del film dovrebbe avere effettivamente inizio. Secondo ComicBook, la produzione di The Flash dovrebbe iniziare nel Regno Unito nell’aprile 2021.

The Flash sarà girato ai Leavesden Studios di Warner Bros. Questo sarà un film ricco di effetti speciali, quindi darsi un anno e mezzo di tempo per girare e completare la post-produzione è probabilmente l’idea giusta. Inoltre, The Flash è il film perfetto per inserirvi molti brevi cameo, e un periodo più lungo per la post-produzione potrebbe significare impostare più di quei cameo. Mancano ancora un paio di mesi e le cose potrebbero cambiare molto da qui ad allora. Si spera che non accada nient’altro che possa rallentare ulteriormente la realizzazione di questo film.

Nel frattempo, restiamo comunque in attesa di conferme ufficiali. restate sulle nostre pagine per non perdere tutti gli aggiornamenti sul film The Flash con Ezra Miler!

