CHILI – film gratis ma con pubblicità

Su CHILI – che sta collaborando con varie servizi e piattaforme e servizi per farsi strada nell’oramai sempre più vasto mondo dello streaming in Italia – è ora possibile vedere alcuni film in modo totalmente gratuito se ci accetta di avere degli spot pubblicitari che inframezzano la visione, come la tv generalista di un tempo.

Lo si può scoprire visitando la seguente sezione dove si può leggere la novità:

“Mettiamo sempre al primo posto i tuoi desideri, per questo abbiamo aggiunto al catalogo una sezione di film gratuiti con annunci pubblicitari.

PLAY GRATIS e inizia lo spettacolo!”

Varie le sezioni che corrispondono più o meno a generi cinematografici distinti e precisi: Gemme da scoprire, Cinema italiano, Grandi nomi, Suspance, La vie en rose, Storie vere, Universi paralleli.

Basta registrarsi alla piattaforma (lo ricordiamo in modo gratuito) e poi accedere alla sezione, scegliere un titolo e premere play. L’iniziativa è interessante poiché uno dei baluardi dei servizi streaming è che a fronte di un abbonamento che si paga non ti costringono a “subìre” le interruzioni pubblicitarie. Qui però a fronte delle stesse la visione è completamente gratuita, senza dover attivare nessun abbonamento. Lasciamo agli spettatori e utenti l’ardua sentenza se l’iniziativa è valida o meno.

CHILI – i film che si possono vedere gratis con la pubblicità

Tanti i titoli compresi nella sezione “Guarda GRATIS con pubblicità” di CHILI. Ne citiamo alcuni ordinati per sezione.

Per Gemme da scoprire Spring Breakers, Racconto di Natale, One Chance, We are the best, Like someone in love.

Per Cinema italiano La verità vi prego sull’amore, Rosso millemiglia, Spore, Sandrine nella pioggia, Anita e Garibaldi.

Per Grandi nomi Promised land, Foxcatcher, Crisi, Thirst, Bergman Collection.

Per Suspance The Silent Man, Tetro, Surrounded, London River, Tenderness.

Per La vie en rose The Congress, Un perfetto gentiluomo, Lola+Jeremy, Sleeping with other people, Small town saturday night.

Per Storie vere #Riprendiamoci, Cristiano Ronaldo, Caravaggio, La Milano di Bagutta, Il patto della montagna.

Per Universi paralleli La notte dei morti viventi, Valhalla Rising, Zombies in Love, The Horde, Sharknado 4.

