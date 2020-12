Joker # 1

Scritto da James Tynion IV, Sam Johns

Disegni di Guillem March, Mirka Andolfo

Copertine di Guillem March, Frank Quitely, Francesco Mattina, Riccardo Federici e Mark Brooks.

Dopo un impensabile attacco a Gotham City, il Clown Principe del Crimine è diventato l’uomo più ricercato al mondo! Joker sta facendo del suo meglio per stare diversi passi avanti rispetto alle forze dell’ordine, ma Jim Gordon, in procinto di andare in pensione, si rende conto che questa è l’ultima caccia all’uomo della sua vita e giura di rintracciare la peggiore nemesi di Gotham, completando la sua leggendaria carriera. Ma ci sono anche alcune forze misteriose e mortali che sono a caccia del Joker, e non lasceranno che Gordon le rallenti o si intrometta. Alexis Kaye, alias Punchline, diventa la nuova residente del Blackgate Penitentiary, mentre all’esterno Harper Row riprende il suo ruolo di Bluebird per evitare che suo fratello cada sotto l’influenza di Punchline e il suo affascinante marchio di anarchia e caos.

Nella sua newsletter, The Empire Of The Tiny Onion, James Tynion IV ha spiegato che Joker non sarà il protagonista del fumetto, che sarà dal punto di vista di Jim Gordon, impegnato a dare la caccia al Joker.

Qui di seguito, ecco le parole di James Tynion IV:

“Joker ti porterà un tipo di storia molto diverso. Questo è un libro horror noir con opere d’arte di Guillem March. E onestamente, la sceneggiatura del primo numero è forse la mia preferita che ho scritto nell’ultimo anno e penso che sia una delle più spaventose. La svolta del titolo è che il protagonista della serie non è il Joker. Il protagonista è Jim Gordon e la storia lo manderà a inseguire un mistero sul Joker che lo porterà in giro per il mondo e lo metterà direttamente nel mirino di tutte le persone nel mondo che vogliono il Joker morto. Questa è una storia sulla natura del male e sui diversi modi in cui il male tenta e spezza gli uomini buoni. E avremo Jim Gordon, uno dei migliori esemplari di umanità là fuori che cammina attraverso questo mondo del male cercando di mantenere la sua anima intatta.

Questa è la storia che riprende i fili di Guillem e della mia storia di Joker War Zone, e la nostra coda a Batman # 100 … Il che significa anche che da qui attingeremo al personaggio e alla mitologia intorno a Bane in un grande, grande modo. Ho grandi progetti per Bane e per espandere il mondo intorno a Bane, Venom e Santa Prisca. Stavo rileggendo i numeri di Denny O’Neil Question in cui Santa Prisca è apparso per la prima volta lo scorso fine settimana, insieme alla trama originale di Venom da Legends of the Dark Knight, e l’originale one-shot Vengeance of Bane che porta a Knightfall. di quella lettura ha iniziato a mescolarsi nel mio cervello con la mia recente rilettura di Elektra: Assassin e sono molto entusiasta di attingere ad alcune di queste influenze mentre costruiamo la storia. C’è un nuovo personaggio che stiamo introducendo.

Oltre a ciò, la mia influenza per questa storia sono state le storie Noir e Spy. Ho guardato molti classici del genere solo per riempirmi il cervello con la loro estetica. Alcuni dei miei personaggi preferiti sono un gruppo malvagio chiamato la Famiglia Sampson che è un po’ un cenno a uno dei miei i film horror preferiti di tutti i tempi.

Con il primo numero di fronte a me, posso dirti che penso che questo sia il miglior lavoro della carriera di Guillem March, e Arif Prianto. Spero che questo libro vi sorprenda e vi spaventi. Diavolo, quando mi è stato proposto per la prima volta, ho detto apertamente che non ero davvero sicuro di come farlo funzionare. E poi mi sono seduto con esso per alcune settimane e ho detto “okay, so come farlo funzionare , ma funzionerà solo se ci arriviamo da una prospettiva inaspettata“. E per fortuna tutti nei Bat-Office e negli uffici della DC hanno accettato la mia prospettiva. È il libro più spaventoso che abbia scritto finora per DC Comics. E forse il più umano. Adoro scrivere Jim Gordon così fottutamente. È stato uno dei miei personaggi preferiti in tutti i fumetti per tutta la mia vita.

E poi c’è il Joker. Il principe pagliaccio del crimine, lui in persona. Il diavolo dell’Universo DC. Dove si nasconde tra i suoi incontri con Batman. Cosa sta progettando e cosa vuole.Joker si piega e cambia come un oscuro riflesso del suo vero avversario, quindi cosa gli succede come personaggio quando gli porti via quell’avversario? Sono sempre stato affascinato da Joker e ho sempre amato scrivere del Joker che interagisce con e contro i cattivi dell’Universo DC. Mi sto già divertendo così tanto a scriverlo, e sono così entusiasta che voi tutti lo vediate.

Non mi è mai stato dato il margine di manovra per scrivere un titolo come questo alla DC, e sono davvero entusiasta di avere questa possibilità qui.

Joker sarà in vendita dal 9 marzo 2021.

