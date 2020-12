La scorsa settimana è uscito negli States il numero conclusivo della mini-serie con protagonista il Maestro. Il Maestro è una versione distopica e alternativa del classico Gigante di Giada, Hulk, ideata dalla mente del suo creatore, il fumettista Peter David. Mentre il personaggio del Maestro era già ben conosciuto tra i fan, quest’anno la Marvel ha affidato a David una nuova mini-serie che ha raccontato le sue origini inedite e la sua ascesa al potere.

Maestro: War and Pax

Ma questa non sarà nemmeno l’ultima volta in cui vedremo il personaggio. Come già preannunciato qualche mese fa dalla Casa delle Idee (QUI – per ulteriori dettagli), la storia de “Il Maestro” continuerà con la neo-annunciata “Maestro: War and Pax” che proseguirà la sua storia dal punto esatto in cui si è fermata.

La nuova mini-serie debutterà a gennaio 2021, di seguito il comunicato ufficiale della Marvel:

“Questa mini-serie è finita, ma non temere True Believers. C’è ancora molto da raccontare, ora che il Maestro ha ottenuto il trono, non andrà da nessuna parte. Maestro: War and Pax debutterà il 20 gennaio con il disegnatore Javier Pina al fianco di Peter David!”

Peter David ha già parlato del suo lavoro sul Maestro in un precedente comunicato stampa:

“Sono emozionato, vent’anni dopo che l’ho creato, il Maestro continua ancora a incuriosire i lettori così tanto che la prima serie ha avuto così tanto successo da ottenere un seguito. Fino a quando la gente vorrà continuare a leggere su di lui, sono felice di continuare a dare loro nuove storie”.

E a seguire ecco a voi la sinossi del #1 di Maestro: War and Pax:

L’uomo una volta conosciuto come Hulk ora risponde solo al nome di Maestro! Dopo aver deposto l’antico sovrano di Dystopia, il Maestro ora punterà ancora più in alto. Con ambizioni sfrenate, il Maestro deciderà che è giunto il momento. L’intero pianeta Terra lo riconoscerà come il loro unico e vero dio! Ma il Maestro scoprirà presto di non essere l’unico immortale rimasto … e se vuole veramente dominare il pianeta, dovrà affrontare gli esseri più potenti della creazione!

Acquista L’Incredibile Hulk di Peter David – Futuro Imperfetto