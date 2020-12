La seconda stagione di Batwoman debutterà Domenica 17 Gennaio 2021 sull’emittente statunitense The CW.

Il profilo Twitter ufficiale della serie ha pubblicato il nuovo poster della stagione 2, accompagnato dal messaggio “Pesante è la testa che indossa il cappuccio”:

È stata inoltre diffusa la sinossi ufficiale del primo episodio, che, diretto da Holly Dale e scritto dalla showrunner Caroline Dries, è intitolato Cosa è successo a Kate Kane?.

Batwoman 2, la sinossi della premiere

Mentre gli amici e i famigliari di Kate sperano ancora di ritrovare la ragazza, una 25enne senza tetto di nome Ryan Wilder (Javicia Leslie) si imbatte nel Batcostume di Kate.

Intenzionata a non essere più una vittima, Ryan prende il costume e inizia ad affrontare i membri di una nuova gang chiamata la Società del Volto Falso per le strade di Gotham.

Nel frattempo Jacob Kane (Dougray Scott) e Luke Fox (Camrus Johnson) lanciano le ricerche per ritrovare Kate, Mary Hamilton (Nicole Kang) lotta contro la perdita di un altro membro della famiglia, Sophie Moore (Meagan Tandy) combatte con le cose non dette al suo primo amore e Alice (Rachel Skarsten) è furiosa che qualcuno gli abbia sottratto la sua vendetta.

Allo stesso tempo, “Bruce Wayne” (Warren Christie) ritorna con il pretesto di cercare sua cugina, ma la verità è che rivuole il suo costume: si prepara quindi lo scontro tra gli impostori “Batwoman” e “Bruce”.

Batwoman 2 in Italia

La seconda stagione di Batwoman debutterà in Italia su Premium Action il 6 Aprile 2021; in chiaro il primo episodio della prima stagione, composta da 20 episodi, è stato trasmesso il 28 Dicembre da Italia 1 con gli episodi successivi in arrivo da Sabato 9 Gennaio 2021 in orario pomeridiano sulla stessa rete.

