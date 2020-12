Il 2020 si è concluso, per Dragon Ball Super, con la sconfitta di Moro per mano di Goku e dei suoi amici, ma le avventure dei Combattenti Z continueranno per tutto il nuovo anno , poiché è stato rivelato quanta influenza stia avendo Akira Toriyama sul nuovo arco intitolato “Granola il Sopravvissuto”! Anche se Toriyama non ha realizzato le illustrazioni per la serie di sequel che si è concentrata su Goku e gli altri Guerrieri Z che combattono nel mondo degli Dei, è chiaro che il leggendario creatore di shonen non lascerà Dragon Ball tanto presto!

Anche se l’arco narrativo che sarà incentrato sul nuovo villain Granola non è ancora iniziato, abbiamo già visto il nuovo personaggio in azione mentre prendeva di mira il guerriero artificiale e scagnozzo di Moro chiamato OG-73i.

L’utente di Twitter Dragon Ball Hype ha condiviso questo breve botta e risposta dell’artista che si occupa delle tavole di Dragon Ball Super, Toyotaro, che mostra quanto sia coinvolto Akira Toriyama nell’imminente arco narrativo che sta pian piano prendendo vita all’interno del manga:

Toyotaro's comment on the next DBS arc. pic.twitter.com/6LhbmhougD — Dragon Ball Hype. (@DbsHype) December 20, 2020

“Domanda: per favore, ci parli del suo entusiasmo per il nuovo arco ‘Granola il Sopravvissuto’ Toyotaro: questa volta per realizzarlo è servito più tempo rispetto al capitolo precedente, ma ne è valsa la pena, e Toriyama ha scrivo la bozza migliore. Non posso ancora dire nulla riguardo il contenuto, ma spero che tutti ne saranno eccitati. Ci sono molte trovate e nuove rivelazioni da scoprire! Lo renderemo più eccitante che mai, per cui supportateci!“

Toyotaro ha notato che Toriyama ha fornito una bozza per il prossimo arco narrativo, che sarà pieno di “trovate e rivelazioni“, dimostrando che il creatore di Dragon Ball ha ancora idee sulla direzione che dovrebbe prendere la serie mentre continuiamo a seguire Goku nel suo viaggio per combattere nemici sempre più duri da sconfiggere e potenti. Inutile dire che la posta in gioco dovrà essere aumentata considerevolmente, considerando quanto sia stato difficile sconfiggere Moro!

Acquistate la figure di Vegito (Vegeth) Super Saiyan God QUI!