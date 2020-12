Grassi sconti per tutti coloro che acquisteranno videogiochi su Amazon per Capodanno 2020. Bisogna fare in fretta però dato che le promozioni non dureranno a lungo. Ecco qui le più rilevanti e di che sconto stiamo parlando:

Tra le offerte si segnala anche un Abbonamento all’Xbox Game Pass per PC da 3 mesi a 19,98€ invece di 29,99€.

Queste sono le offerte disponibili, affrettatevi se volete accaparrarvi qualcosa a cui tenete particolarmente! Vi ricordiamo anche che nel finesettimana di inizio anno Nintendo permetterà di giocare gratuitamente a Brain Training di Dr. Kawashima per 24 ore. Questi sconti sono solo leggermente diversi da quelli di qualche giorno fa per Natale 2020, ma sono sempre una cosa ben accetta.

Da notare che per The Sims 4 sono anche disponibili tantissimi sconti anche sulle varie espansioni, piccole e grandi, atte ad ampliare l’esperienza di gioco. Da Vita da Genitori, Giorno di Bucato, Regno della Magia fino ad anche Vampiri, Cucina Perfetta e tantissimi altri come Il Mio Primo Animale e StrangerVille.

Amazon e le offerte di natale e fine dell’anno

Utilizzando Amazon Prime i giocatori potranno (anche in prova gratuita) accaparrarsi numerosi giochi a prezzo stracciato e senza pagare spese di spedizioni. Vi ricordiamo, nel caso siate interessati, che Amazon Prime costa, insieme a Prime Video 9,99€ per 3 mesi.

E voi? Ne approfitterete per recuperare qualche gioco che quest’anno non avete ancora giocato?

Compra subito The Last of Us 2 per Playstation 4 approfittando dell’offerta Amazon!