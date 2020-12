Il profilo Twitter ufficiale degli anime basati sul manga My Hero Academia di Kohei Horikoshi, edito da Edizioni Star Comics in Italia, ha ringraziato i fan per il sostegno ricevuto anche durante il complicato 2020 che sta volgendo al termine.

Un post che ricorda il passato attraverso la riproposizione delle key art degli anime passati e che guarda al 2021, anno che vedrà il debutto della quinta stagione della serie animata e del terzo film d’animazione.

Nel messaggio si legge:

Grazie per aver sostenuto My Hero Academia anche nel 2020! Le trasmissioni della quinta stagione della serie anime inizieranno il 27 Marzo (Sabato) e il 3° film uscirà in Estate! Nell’attesa, godetevi per favore le stagioni 1-4 e i film 1-2 in BD e DVD!

My Hero Academia, a proposito degli anime

La fortunata avventura animata di My Hero Academia è incominciata il 3 Aprile 2016; alle serie tv si sono poi aggiunti due film e degli OVA, tutti curati dallo studio Bones (Wolf’s Rain, Fullmetal Alchemist).

Noi appassionati Italiani possiamo guardare le quattro stagioni e gli OVA gratuitamente su VVVVID:

Cosa significa essere un eroe? Il giovanissimo Izuku Midoriya ha le idee ben chiare in merito perché diventare un paladino della giustizia è il suo sogno. Quando scopre di essere stato accettato alla prestigiosa “Hero Academy” è al settimo cielo: proprio in quella scuola uno degli insegnanti è All Might, leggendario supereroe. Riuscirà Izuku ad affermarsi nonostante non possieda nessuna “Unicità” (l’equivalente dei superpoteri) in un mondo dove tutte le élites li possiedono?

Dynit sta pubblicando gli anime in home video, il secondo film è uscito in esclusiva streaming su Netflix Italia; il servizio a pagamento sta inoltre aggiungendo anche le stagioni al proprio catalogo anime.

Mediaset ha doppiato e trasmesso in prima visione tv le prime due stagioni; la terza stagione uscirà in home video a Febbraio con il doppiaggio Italiano.

Acquista la terza stagione completa in Blu-ray