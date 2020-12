La cosplayer Enako, doppiatrice e cantante professionista, considerata la numero uno in Giappone, un titolo guadagnato dopo aver continuamente attirato un numero incredibile di persone a grandi eventi, ha rivelato quanto ha guadagnato in questo difficile anno, e non tutti ne sono stati contenti.

Enako guadagna una cifra esorbitante in un solo anno

Nulla da dire riguardo il fatto che Enako sia una delle cosplayer più amate in Giappone.

I suoi eventi attirano sempre una folla incredibile, basta solo dare un’occhiata a questo Tweet che ritrae Enako circondata dai suoi fans al Summer Comiket 2018:

O ancora, eccola di nuovo qui, al centro di quelle che un testimone ha stimato essere oltre 1.000 persone, durante il Winter Comiket l’anno scorso:

Non è la prima volta che Enako rivela quanto guadagna attraverso il suo lavoro. Nel 2016, ha fatto impazzire tutti annunciando in televisione di aver guadagnato più di un milione di yen (788,75 euro) al mese attraverso il cosplay, così come nel 2018 e anche l’anno scorso.

Anche quest’anno Enako non ha esitato a far sapere a tutti quanto ha guadagnato, condividendo questo Tweet sul suo account Twitter il 27 dicembre:

Il Tweet sopra recita:

“Quest’anno stavo avendo un incontro di revisione con Yoko Inui (il presidente dell’ufficio di gestione) e quando ho visto il reddito annuale di quest’anno, ha superato i 50 milioni di yen!”

50 milioni di yen sono circa 394.225,35 euro, guadagnati attraverso cosplay e vendite di merchandising. Una cifra davvero sbalorditiva, soprattutto se si considera che, a causa del Covid-19, molte fiere sono state rimandate.

Questa volta però, la sua rivelazione ha suscitato l’indignazione di molti. La situazione del coronavirus ha colpito molte persone finanziariamente quest’anno, il che potrebbe essere stato ciò che ha spinto un utente di Twitter a lasciare questo commento in risposta a quello gioioso di Enako:

“Questo potrebbe essere ruvido, ma vorrei che smettete di esporre il vostro reddito. So che lavori sodo, ma vorrei che ricordassi che ci sono persone il cui reddito non aumenta, non importa quanto duramente cerchino di provare al lavoro.”

Naturalmente, i fans di Enako non potevano rimanere in silenzio, precipitandosi in sua difesa esponendo punti altrettanto validi, ma sempre duri:

“Quindi va bene per le celebrità maschili parlare dei loro guadagni, ma Enako non può?” “Penso che sia fonte di ispirazione sentire che le persone fanno cose che amano e hanno successo!” “I soldi non vengono alle persone che si siedono e si lamentano di non aver ne hanno.” “Invece di essere gelosi, dovremmo essere felici per il suo successo.” “La metà di questo probabilmente andrà verso le tasse comunque.”

In tutto questo bisogna anche considerare che, nonostante l’attuale successo di Enako, che è riuscita a guadagnare la sua prima copertina in Weekly Shonen Champion quest’anno, interpretando Chizuru Mizuhara, la protagonista del manga Rent-A-Girlfriend, c’è ancora molto spazio per lei per crescere e aumentare così i suoi guadagni negli anni a venire.

Dopotutto, se il cosplayer e idolo Yoko Inui è il presidente della società di gestione di Enako all’età di 39 anni, chissà cosa riserva il futuro a Enako come cosplayer numero uno del Giappone.

Di certo, il gesto e la facilità con cui Enako non ha problemi a esporre i suoi guadagni, porta a chiederci quanto questo sia giusto dal punto di vista etico e sociale e forse, in questo anno così terribile e difficile per tutti noi, un po’ di tatto sarebbe stato gradito.

Voi che cosa ne pensate? Lasciateci i vostri commenti!

