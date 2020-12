ZeniMax, la compagnia che detiene i diritti di Bethesda, ha registrato un nuovo marchio di nome Hi-Fi Rush. Stiamo per vedere l’arrivo di una nuova IP? Parrebbe di sì stando ai documenti di registrazione comparsi sulla rete. Comunque sia il documento non fa riferimento a nulla di specifico e contiene per lo più informazioni vaghe su questo presunto nuovo gioco di Bethesda.

Tutto ciò che si limita a dire è che Hi-Fi Rush è un’applicazione software che ricade nella categoria del giochi elettronici, programmi di giochi elettronici, videogiochi per dispositivi mobile, ma anche giochi per PC e software di giochi interattivi. Insomma, non molto per ora, ma abbastanza per farci sapere che la casa è al lavoro su qualcosa di nuovo oltre ai titoli già in lavorazione e tanto attesi dall’utenza.

Bethesda – il recente acquisto di Microsoft

Appena tre mesi fa avevamo saputo che Microsoft ha ufficialmente comprato Zenimax, avendo dunque pieno accesso alle IP Bethesda ma anche di ID Software, Arkane Studios e altre case comprese in Zenimax. Lo annunciò la pagina Twitter di Xbox, subito dopo aver stipulato un accordo per l’acquisizione. Questa mossa monumentale ha portato all’interno del mondo videoludico Microsoft franchise come Doom, Fallout e The Elder Scrolls.

In molti si sono dunque chiesti cosa ne sarà dei giochi di queste case e se diventeranno esclusive Microsoft. L’azienda ha affermato che non è il dispositivo al centro dell’attenzione, ma il giocatore. Non sembra quindi essere nelle intenzioni di Microsoft impedire ai giocatori di accedere a dei contenuti e quindi ciò che si era detto nei mesi scorsi, sulla scomparsa graduale delle esclusive, potrebbe essere vero.

Se questo fosse vero, inoltre, l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft non cambierà molto per gli utenti. Potrebbe quindi trattarsi più che altro di un cambiamento di investimenti e risorse o al massimo di esclusive temporanee per console che poi vedranno la luce su PS5 e che saranno disponibili fin da subito anche per PC.

