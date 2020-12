Le riprese di The Batman sono state complicate dalla pandemia di coronavirus, che ha costretto la produzione a fermarsi più di una volta.

A complicare ulteriormente le cose, stando a quanto raccolto dal Sun, ci sarebbe anche il perfezionismo del regista Matt Reeves nelle riprese che starebbe spremendo Robert Pattinson — interprete di Bruce Waye/Batman.

Una maniacalità che starebbe costringendo un esausto attore a ripetere oltre 50 riprese di certe scene all’interno di un non propriamente comodo Bat-costume.

Stando alle fonti del Sun, a volte il regista non sembrerebbe capire quando è il momento di fermarsi preso com’è nel sistemare anche il più piccolo dei dettagli.

Pattinson ha odiato Twilight una volta concluse le riprese e l’ultima cosa che la produzione vuole è che viva una esperienza simile anche sul set di The Batman.

The Batman, i dettagli

Diretto da Matt Reeves e scritto da Reeves e Mattson Tomlin, The Batman è ambientato durante il secondo anno di attività di Bruce Wayne come Batman, in un’altra Terra del Multiverso DC rispetto a quella del Batman di Justice League interpretato da Ben Affleck.

Seguirà un Batman che non ha ancora raggiunto l’apice, un eroe giovane, non ancora completamente formato, protagonista di una storia dai toni investigativi e noir.

Il cast include Robert Pattinson (Bruce Wayne – Batman), Paul Dano (Edward Nashton), John Turturro (Carmine Falcone), Zoe Kravitz (Selina Kyle – Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot – Il Pinguino), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (Jim Gordon), Peter Sarsgaard (il Procuratore Distrettuale di Gotham Gil Colson), Jayme Lawson (la candidata sindaco Bella Reál) e Barry Keoghan (Stanley Merkel).

Le riprese principali sono iniziate a Gennaio, sono state quindi fermate a Marzo e poi riprese a Settembre; si sono fermate di nuovo dopo che Pattinson è risultato positivo al COVID-19 e sono presto riprese in vista di un completamento fissato per Febbraio 2021.

