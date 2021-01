I server europei e americani di Koei Tecmo sono stato hackerati. A rivelarlo è la compagnia stessa che ha parlato di dati rubati e di siti offline in seguito ad un post su un forum di hacker. Tra le info rubate risulterebbero esserci indirizzi mail, IP, password e nomi utente, così come altre informazioni personali come date di nascita e nazioni. Koei Tecmo si è affrettata a chiudere i siti sotto attacco.

Il messaggio esposto recita semplicemente che: “A causa di un possibile cyberattacco esterno, il sito è stato temporaneamente chiuso mentre si investiga su quanto accaduto.” La buona notizia è che non sembrano essere stati trafugati dati finanziari dell’utenza. L’hacker però si è spinto addirittura oltre contattando il sito Bleeping Computer e spiegando le motivazioni della sua scelta di far trapelare i dati.

Pare che dietro ci sia come motivazione la scelta da parte di Koei Tecmo di non aderire al GDPR, ovvero le linee guida che impongono alle società un tempo massimo di 3 giorni per segnalare alle autorità i furti di dati. Che ora la Koei Tecmo abbia imparato definitivamente la lezione per il futuro?

Koei Tecmo e la saga di Atelier

Koei Tecmo è principalmente nota per aver prodotto titoli del livello di Ninja Gaiden, Dead or Alive, Dynasty Warriors e tanti altri. Ma ha anche sviluppato la serie di Atelier, un gestionale particolarmente apprezzato in patria dove bisogna gestire un negozio di alchimia seguendo scadenze e svolgendo quest per rifornire la nostra attività, mentre si segue la trama della città o del regno dove sono ambientati i vari giochi.

La serie era iniziata nel 1997 sulla prima PlayStation con Atelier Marie, ma ha raggiunto una maggiore fama grazia alla trilogia per PS2, soprannominata “Iris” con i tre ottimi Eternal Mana, Azoth of Destiny e Grand Phantasm. Ad oggi l’ultimo capitolo uscito risale al 2019 con Atelier Ryza, della nuova saga, disponibile sia per PS4 che per Switch e PC. Al momento è atteso a gennaio 2021 il suo seguito, Atelier Ryza 2, di cui avevamo fatto un’anteprima qui qualche settimana fa.

Vedremo presto il ritorno della saga di Koei Tecmo?

Prenota ora Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy