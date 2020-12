La prima stagione dell’anime basato sul Vinland Saga di Makoto Yukimura si è conclusa un anno fa, lasciando aperta la porta a un prosieguo attraverso un video speciale che anticipava gli eventi successivi all’ultimo episodio.

Nei mesi scorsi il regista dell’anime Shuhei Yabuta ha pubblicato delle vignette che lasciavano intendere come nuove informazioni sulla seconda stagione fossero imminenti.

Ora il profilo Twitter ufficiale dell’anime ha iniziato a festeggiare il primo anniversario della prima stagione, cosa che potrebbe portare a novità sull’atteso continuo dell’anime già nei prossimi giorni.

Restiamo quindi in attesa di nuovi aggiornamenti ufficiali.

A proposito di Vinland Saga

Shuhei Yabuta (Highschool of the Dead, Inuyashiki) ha diretto la prima stagione di Vinland Saga presso Wit Studio (L’Attacco dei Giganti) su sceneggiature di Hiroshi Seko (Ajin – Demi Human) e Kenta Ihara (Saga of Tanya the Evil).

Takahiko Abiru (Hunter x Hunter) ha curato il character design, mentre Yutaka Yamada (Tokyo Ghoul) composto la colonna sonora.

L’anime è stato trasmesso da Luglio a Dicembre 2019 per 24 episodi, disponibili anche in Italia in esclusiva streaming su Amazon Prime Video.

Il manga originale di Makoto Yukimura è in corso dal 13 Aprile 2005 prima su Shonen Magazine e poi su Afternoon di Kodansha; la quarta saga sarà quella conclusiva, come ha spiegato lo stesso autore.

In Italia è in corso per Edizioni Star Comics.

Verso la fine del millennio i Vichinghi, la tribù più potente ma più terribile, stavano spopolando ovunque. Il figlio del più valoroso guerriero, Thorfinn, ha vissuto la sua gioventù sul campo di battaglia mentre cercava la terra fantastica chiamata Vinland. Questa è la storia di un vero guerriero in un’era turbolenta.

Recupera il manga se ti è piaciuto l’anime