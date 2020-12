Tramite un tweet ufficiale, Nintendo ha fatto sapere che Brain Training del Dr. Kawashima sarà totalmente gratuito per Nintendo Switch, ma soltanto per 24 ore! La data in cui sarà possibile riscattarlo sarà dalle 8 del mattino di sabato 2 gennaio 2021 fino a 24 ore dopo. In seguito, bisognerà pagare normalmente per accedere al gioco. Si tratta probabilmente di una mossa di Nintendo per dare un finesettimana di riposo e al contempo allenamento mentale alla sua utenza, senza dover sborsare soldi.

24 ore saranno comunque sufficienti per chi ha intenzione semplicemente di svagarsi col proprio Switch senza dover per forza comprare il gioco e godendosi il finesettimana dell’inizio dell’anno con Brain Training. La mossa permetterà di vendere anche qualche copia a chi avrà intenzione di continuare a giocarci anche dopo la fine della brevissima promozione. Voi ne approfitterete per mettere le mani su Brain Training e rilassarvi con il vostro Nintendo Switch?

Nintendo Switch – le vendite continuano ad aumentare

Non è un segreto che le vendite di Nintendo Switch stiano andando sempre meglio e che a distanza di soli quattro anni dal suo lancio a marzo 2017 la console abbia raggiunto la notevole cifra di quasi 71 milioni di unità in tutto il mondo. Ma il vero successo è da notare in Giappone dove ha ufficialmente superato le 16 milioni di console vendute. Sempre in madrepatria, Animal Crossing New Horizons risulta anche essere il gioco più venduto in assoluto, superando i 5 milioni di unità, mentre quello più venduto in tutto il mondo è Mario Kart 8 Deluxe, arrivando a quasi 30 milioni.

Nintendo correrà ai ripari ora che sono arrivate PS5 e Xbox Series X, proponendo magari una versione Pro? O continuerà con l’attuale hardware per qualche altro anno? Seguiremo attentamente e con interesse il ciclo vitale di questa fortunata console ibrida.

Acquista l’imperdibile Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch!