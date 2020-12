Nier Automata è stato acclamato, fin dal 2017, come uno dei giochi più importanti del decennio. Il suo creatore, il folle Yoko Taro, insieme al produttore con cui è solito lavorare, Yosuke Saito, è al lavoro a due nuovi titoli. Sebbene non si sappia moltissimo riguardo i due progetti, stando alle parole dei due durante lo streaming del Games Industry Chit-Chat 2020 Year-End Party, si è comunque saputo qualcosa.

Saito ha rivelato di aver ricevuto da Taro la prima proposta almeno un anno fa, ma pare l’avesse inizialmente rifiutata poiché pare si trattasse di un gioco che non voleva portare a termine. Le motivazioni di questo rifiuto non sono stante indagate, ma pare che Taro abbia insistito a tal punto da aver convinto Saito a produrre il gioco. Il secondo titolo, invece, sembra essere nato di comune accordo dai due e sembra essere previsto in anticipo rispetto al primo.

Nonostante sia tutto davvero molto misterioso, pare che si tratti comunque di giochi molto sentiti all’interno della compagnia. Quale potrebbe mai essere un titolo più forte e sperimentale di Nier Automata, tanto da indurre Saito ad un iniziale rifiuto? Lo scopriremo presto, a quanto pare.

Nier Replicant – ad aprile il remake

Proprio alcune settimane fa avevamo analizzato il trailer di Nier Replicant, che già preannunciava che il gioco non sarebbe stato un semplice remake, ma avrebbe apportato delle modifiche notevoli al gioco originale.

Osservando attentamente il trailer si noterà che questo remake non sarà un semplice riadattamento stilistico, di design e grafico del gioco originale datato 2010. Il gameplay infatti sembra profondamente mutato e adattato ai tempi moderni, rendendolo più simile a quel gioiello tecnico che fu Nier Automata invece che un gioco d’azione abbastanza grezzo che era l’originale. In generale anche i movimenti e la fluidità del gioco sembrano totalmente diversi dal titolo originale, portando questo rifacimento a nuovi livelli che lo allontanano molto dal semplice “remake” in cui è quasi solo la veste grafica ad essere ritoccata.

Vi ricordiamo che il remake è atteso per il 23 aprile 2021, e porta con sé grosse aspettative, specialmente dato il fatto che in molti si sono avvicinati alla saga grazie a Nier Automata.

