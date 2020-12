PlayStation Plus gennaio 2021, ecco i giochi GRATUITI del mese!

PlayStation ha rivelato ufficialmente i 3 giochi gratuiti di gennaio 2021 che potremo giocare sul servizio Plus. Si tratta di Shadow of the Tomb Raider, Greedfall eManeater

Eccovi alcuni dettagli:

Shadow of the Tomb Raider – sarà la versione Playstation 4 compatibile con Playstation 5

sarà la versione Playstation 4 compatibile con Playstation 5 Greedfall – sarà la versione Playstation 4 compatibile con PlayStation 5

sarà la versione Playstation 4 compatibile con PlayStation 5 Maneater – sarà un cross-buy Playstation 4 e PlayStation 5. La versione Playstation 5 avrà una grafica aggiornata e ottimizzata HDR 4K a 60fps e supporto per le principali caratteristiche del controller DualSense.

