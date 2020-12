I giapponesi si sa, devono distinguersi in ogni cosa che fanno e anche questa volta non mancano di sorprenderci. Chi avrebbe mai pensato di poter trovare il famoso Cubo di Rubik all’interno di una scatola di noodles istantanei? Questo è il Midori no Tanuki Cube. Forse la frase: “non si gioca con il cibo”, non è proprio la più azzeccata in questo caso.

Midori no Tanuki Cube – la nuova trovata giapponese

Quello nella foto potrebbe sembrare solo un altro pacchetto di Midori no Tanuki, la linea popolare di noodles del produttore di Maruchan, ma una volta aperto il coperchio quello che si trova al suo interno non è pasta, bensì qualcosa di molto meno familiare.

Il Midori no Tanuki Cube è stato creato dalla società di giocattolo giapponese Mega Housee Rubik’s Cube che non si è di certo risparmiata nei dettagli! I noodles disegnati sul Midori no Tanuki Cube sono così realistici che viene voglia di mangiarli!

Ma come sono riusciti a creare dei noodles così realistici? Semplice: i noodles di plastica sono stati creati scansionando in 3D una porzione reale di soba Midori no Tanuki.

Tra i dettagli che proprio non potevano mancare il kakiage (un tipo di tenpura molto popolare in Giappone) posizionato (vedi il disco di tenpura mista nella foto) in cima al blocco quando il cubo è nella sua forma finita, poiché quel condimento è ciò che distingue il Midori no Tanuki dalla semplice soba vecchia.

A prima vista, si potrebbe pensare che il Midori no Tanuki Cube sia incredibilmente facile da risolvere. Dopotutto, se un normale Cubo di Rubik ha sei facce, tutte con i loro colori da abbinare, in questo caso si tratta solo di assembrare i cinque quadrati in cui sono disegnati noodles. Dovrebbe volerci solo uno scatto, giusto?

No! Anche se ci sono cinque facce di noodle, c’è solo un unico modo per organizzare tutti i blocchi in modo che il disco tenpura appaia nella parte superiore. Quindi, in realtà, il Midori no Tanuki Cube è un intero livello di sfida al di sopra del tradizionale Cubo di Rubik.

Non si può dire che sia una brutta cosa, anzi, è decisamente il modo migliore di spendere la notte di Capodanno! In Giappone è tradizione mangiare la soba la notte di Capodanno. I lunghi noodles simboleggiano infatti la lunga vita e quindi la salute e la felicità nell’anno a venire. È anche consuetudine trascorrere la maggior parte del periodo di vacanza rilassandosi a casa con la famiglia.

Per tutti questi motivi il Midori no Tanuki Cube è perfetto per divertirsi comodamente in casa, possibilmente con le gambe nascoste in un bel kotatstu caldo, attendendo l’anno che verrà!

Il Midori no Tanuki Cube è disponibile sul Japan Friend Shop al prezzo di 69 dollari.

