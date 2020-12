Non esiste nessun paese al mondo che abbia un debole per le cose carine e pucciose, ovvero kawaii, come il Giappone. Ecco allora che il produttore giapponese di attrezzature sportive Mizuno ha rilasciato due nuovi set di pesi davvero adorabili!

Ballretch Rilakkuma: il set di pesi per allenarsi divertendosi

I nuovi prodotti di Rilakkuma sono dei pesi da allenamento della lineup Ballretch di Mizuno. Coperti di materiale morbido per una presa che non lascerà calli, sono pensati per essere afferrati in una mano e utilizzati come un manubrio.

Ecco il video che spiega nel dettaglio come usare questo nuovo e morbido attrezzo:

Sono stati messi in commercio due set Ballretch Rilakkuma: il primo con Rilakkuma e Kiiroitori

e il secondo con Korilakkuma e Chairoikoguma.

I Ballretch Rilakkuma sono grandi 14 centimetri di diametro e pesano 500 grammi.

Per quanto riguarda l’estetica, i fan saranno felici di sapere che Mizuno rimane fedele al materiale di origine e ritrae Rilakkuma non come un vero orso, ma come un costume da orso kigurumi, quindi, ciò che c’è dentro rimane un mistero da risolvere.

I set possono essere ordinati, al prezzo di 3.960 yen (31,28 euro) attraverso il negozio online di Mizuno, e se hai bisogno di musica da allenamento, guarda questo video! Allenarsi non è mai stato così divertente!

Rilakumma: conosciamolo meglio

Rilakumma è un personaggio giapponese prodotto nel 2003 dalla compagnia San-x. Rilakkuma ama oziare (come dice il suo nome) nell’appartamento di una impiegata d’ufficio di nome Kaoru e indossa un costume da orso color marrone con tanto di cerniera lampo sulla schiena.

È spesso in compagnia di Korilakkuma, l’orsetta birichina e dispettosa color rosa pallido e il bottone rosso al collo che ama combinare scherzi al povero Rilakumma.

Gli altri amici di Rilakumma sono Kiiroitori, un pulcino che spesso si intromette e inveisce teneramente contro Rilakkuma e Chairoikoguma, il più piccolo degli orsi, di un colore marrone scuro e il collare bianco tipico dell’orso tibetano.

Intorno alla figura di Rilakumma sono stati creati moltissimi prodotti, tra cui giochi, album di figurine, libri illustrati e una serie anime, che in Italia è trasmessa da Netflix con il nome di Rilakkuma and Kaoru.

Dai un’occhiata ai giocattoli di Rilakkuma!