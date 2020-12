I fan dei film di supereroi che esprimono aggressività e spesso minacciano anche atti violenti contro i registi che non gli piacciono purtroppo sono in aumento da quando il genere è diventato così diffuso. Ma a quanto pare questa non è una novità. Durante una recente intervista, il regista novantenne Richard Donner ha rivelato che l’iconografia cristiana nel suo Superman del 1978 gli è costata diverse minacce di morte da parte di spettatori cristiani evangelici.

Queste le dichiarazioni di Richard Donner a riguardo, estratte dalla sua intervista con Telegraph:

“Hanno minacciato la mia vita. Una donna ha scritto una lettera chiedendomi perché avessi osato paragonare Brando a Dio e Christopher Reeve a Gesù. Disse che il mio sangue sarebbe scorso per le strade. Immagino che se fai un buon film, qualcuno lo possa prendere come qualcosa di reale. L’intera questione consisteva nel salvare un’immagine di quello che pensavo che Superman dovesse essere, e cosa significava per me da bambino, cosa ho rispettato nei creatori del personaggio e gli elementi a cui speravo che il pubblico, specialmente i bambini, si sarebbero sentiti più legati. Sembra stupido dire che volevo salvare Superman, ma dalla direzione in cui stava andando prima che io e Tom ci mettessimo d’accordo, penso che in una certa misura l’abbiamo salvato”.

Dato il retroscena di Superman II: The Donner Cut, uscito in DVD nel 2006, Telegraph ha chiesto a Donner di valutare la questione di Snyder. Donner non ha familiarità con i dettagli della situazione, ma in linea di principio sostiene lo Snyder Cut.

Donner dice in una nuova intervista che è “meraviglioso” che Snyder abbia l’opportunità di dare vita alla sua visione per Justice League.

I film di Superman di Donner, insieme ai film di Wonder Woman che ha chiaramente influenzato, si trovano su HBO Max ora. Nei prossimi mesi, Donner ha in programma di entrare in produzione per un quinto e ultimo film della saga di Arma Letale, riportando anche i membri del cast originale.

