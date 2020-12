Avevamo parlato, alcuni mesi fa, della retrocompatibilità di PS5 con i giochi PS4, fornendo una lista di quei pochi titoli non compatibili. Viene fuori che la lista è in realtà un po’ più lunga di quanto emerso inizialmente. Alla lista dei titoli di cui avevamo parlato, ovvero:

DWVR

Afro Samurai 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shawden

Joe’s Diner

Si aggiungeranno anche i seguenti:

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Chronicles (India, Cina e Russia)

Risk

Star Trek Bridge Crew

Werewolves Within

Space Junkies

Afro Samurai 2: Revenge of Kuma – Volume Uno

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Robison: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Ricordiamo che in modalità retrocompatibile, i giochi PS4 ottengono su PS5 un notevole miglioramento di stabilità e fluidità sebbene graficamente rimangano per lo più identici. Questa mossa ha fatto sicuramente la fortuna di Sony, permettendo di sopperire ad un parco titolo non particolarmente grande al lancio della sua nuova console di nona generazione.

PS5 e i giochi retrocompatibili

Mesi fa, lo Youtuber Lance McDonald, aveva affermato che non ci sarebbe stata una lista ufficiale da parte di Sony per i giochi retrocompatibili da PS4. Anche se la casa giapponese ha continuato a testare i giochi PS4 su PS5, non impedirà agli utenti di PS5 di far girare ogni gioco PS4 sulla console. In altre parole, la PS5 potrebbe potenzialmente riprodurre tutti i giochi PS4, anche se alcuni giochi non testati potrebbero non funzionare al meglio.

Viene fuori che invece la lista sembra più ampia del previsto e che i test sono stati effettivamente poco approfonditi, lasciando purtroppo all’utenza la scoperta di eventuali titoli incompatibili.

Hai già Sony PlayStation5? Allora ottieni subito un altro DualSense Wireless Controller