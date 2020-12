Le novità canali Fox di gennaio 2021

Come di consueto, vi riportiamo le novità canali Fox di dicembre 2020, sottolineando le novità annunciate presenti nel palinsesto.

STATION 19 – 12 gennaio ogni martedì alle 21

L.A.’s FINEST 2 – 11 gennaio ogni lunedì alle 21

MAGNUM P.I. 3 – 10 gennaio ogni domenica alle 21

BALTHAZAR 3 – 7 gennaio ogni giovedì alle 21.05

VIAGGIO NEL MERCATO NERO CON MARIANA VAN ZELLER – 4 gennaio, il lunedì alle 20.55

Viaggio nel mercato nero con Mariana van Zeller porta gli spettatori tra I segreti della criminalità organizzata del pianeta. Una docuserie in 8 episodi in cui la giornalista Mariana van Zeller, vincitrice del premio Peabody, indaga sui complessi e violenti meccanismi del mercato di contrabbando rivelando come questi traffici siano gestiti da persone molto più simili a noi di quanto si pensi. VIAGGIO NEL MERCATO NERO CON MARIANA VAN ZELLER sarà in onda su National Geographic (Sky, 403) dal 4 gennaio, il lunedi alle 20:55. La docuserie fornisce uno sguardo esclusivo all’interno di economie clandestine, dai trafficanti di tigri, ai contraffattori, ai mercanti di armi e di fetanyl. In questo viaggio Mariana van Zeller incontra anche forze dell’ordine, ex detenuti e giornalisti, per fornire uno sguardo a 360 gradi di traffici che contribuiscono alla crescita del mercato nero a livello globale. “Ancora oggi non ci si rende conto di quanto il contrabbando sia vicino a noi, nascosto in bella vista” dichiara la van Zeller che ha trascorso gli ultimi 15 anni a studiare i traffici illegali nel mondo. “Ciò che mi affascina di più è come siano persone normali, proprio come me e te, a venire risucchiate da questo mondo criminale”. Nel primo episodio Mariana van Zeller affronta quella che una delle sue fonti chiama “la storia del contrabbando intoccabile”. Il mercato nero delle tigri e delle parti di questi esemplari è così redditizio, così segreto e così pericoloso che in pochi hanno tentato di scoprire i suoi orribili segreti. In ogni episodio la seguiremo nei suoi viaggi per incontrare faccia a faccia i trafficanti. In uno la vedremo sulle tracce di un traffico di armi che dagli Stati Uniti rifornisce i cartelli della droga messicani. Un viaggio che si fa ancora più terrificante quando il figlio del signore della droga più famoso del mondo, El Chapo Guzman, viene arrestato e il cartello in cui Mariana è infiltrata dà il via a una violenta reazione.