Pokémon Diamante e Pokémon Perla potrebbero ottenere presto un remake. A spargere la voce è un tweet di Junichi Masuda, compositore, direttore e produttore di Pokémon. Il tweet è un messaggio di auguri in cui i fan hanno notato il dettaglio della presenza dello Psyduck come un indizio (ricordiamo che proprio in Diamante degli Psyduck bloccavano il passaggio del protagonista), oltre il fatto che, in ordine cronologico, questo sarebbe il prossimo remake dopo Argento e poi Zaffiro.

Dopo una reazione da critica e fan non sempre entusiasta per Pokémon Spada e Scudo, sembrerebbe logico pensare che GameFreaks voglia produrre un remake per riconquistare i vecchi fan e magari conquistarne di nuovi. Nonostante si tratti di una debole connessione, le dicerie sul remake si sono davvero moltiplicate e in tanti aspettano altri dettagli per corroborare quella che per ora è, però, solo un’ipotesi. Voi cosa ne pensate? Vorreste un remake di Diamante e Perla?

Pokémon Diamante e Perla – la storia di un classico

Diamante introduceva la quarta generazione oltre a ovviamente tutti gli altri di quelle precedenti. Al contempo erano presenti ben 14 leggendari. Diamante e Perla introduceva anche un sistema Wi-Fi per la prima volta, permettendo lo scambio di Pokémon tra un DS e l’altro, rendendo possibile giocare anche tramite internet. Il servizio ha avuto un tale successo che ha portato la compagnia a mantenere attivo il servizio fino al maggio del 2014.

Il gioco è retrocompatibile con tutte le versioni precedenti di Rosso, Verde, Zaffiro e Smeraldo, consentendo lo scambio dei mostri tascabili da uno qualsiasi di questi giochi. Questo fece la felicità di tutti i collezionisti delle generazioni precedenti.

Ricordiamo che i capitoli originarii di Diamante e Perla sono usciti per Nintendo DS nell’ormai lontano 2006, approdando poi al di fuori del Giappone a partire dal 2007.

