L’ultimo arco di My Hero Academia è stato uno dei più sanguinosi del manga fino ad oggi, e anche se sembra che gli eroi possano aver vinto la battaglia, forse la gente comune ha perso la propria fiducia negli eroi.

My Hero Academia: i cattivi hanno vinto

Sebbene gli eroi siano stati in grado di surclassare fisicamente i cattivi, il danno che hanno arrecato alla fiducia che i cittadini riponevano in loro potrebbe essere quasi irreparabile. Il Fronte di Liberazione del Paranormale ha indottrinato diversi cattivi, e con gli eroi apparentemente incapaci di proteggere il mondo dai villain nonostante abbiano ottenuto la vittoria, sembra decisamente che l’Unione dei Cattivi potrà reclutare fra le sue fila sempre più persone.

Il tempo di Endeavour come Simbolo della Pace è finito

La rivalità di Endeavour con All Might si è sempre basata sul desiderio di Endeavour di diventare l’eroe numero uno, ma il ruolo di Simbolo della Pace è sempre stato un concetto difficile da capire per lui. Anche se la fine della quarta stagione dell’anime lo ha visto entrare in campo collaborando con Hawks per abbattere un Nomu particolarmente potente, la rivelazione della vera identità di Dabi ha fatto sì che Endeavour non possa più essere considerato credibile dalla comunità. Il potere di Endeavour potrebbe essere ancora intatto, ma la fiducia delle persone è ormai svanita.

Inizierà e finirà con Stain

Anche se non vediamo Stain da un po’ nel mondo di My Hero Academia, la sua eredità ha aggiunto una serie di nuovi cattivi al roster dell’Unione, e con un potenziale arco narrativo incentrato sulla fuga dalla prigione, è anche probabile il ritorno di questo antagonista. Se Stain si unisse al Fronte di Liberazione Paranormale, non solo aggiungerà il proprio potere ai loro ranghi, ma darà anche ai villain un notevole vantaggio, quando si tratterà di distruggere la fiducia del pubblico negli eroi.

Non esiste alcun Simbolo della Pace

Midoriya potrebbe essere visto come la prossima opzione logica per sostituire Endeavour come l’eroe numero uno, ma semplicemente è troppo giovane in questo momento per assumersi la responsabilità che ne deriva. La fiducia nei confronti di Endeavour è molto probabilmente in calo, ma anche Hawks sta subendo la stessa sorte, poiché ha ucciso Twice. Molti grandi eroi sono stati uccisi durante questo arco narrativo appena conclusosi, e sembra che gli eroi rimasti stiano combattendo la battaglia più dura della loro vita che non coinvolge la violenza fisica. E stanno perdendo.

