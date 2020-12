Esatto, avete capito bene. Tutti i personaggi maschili di The Promised Neverland, Norman, Ray e persino il più piccolo Phil, sono doppiati da seyuu femminili ad eccezione di Don.

The Promised Neverland: un cast tutto al femminile

Il cast principale di The Promised Neverland include:

Sumire Morohoshi interpreta Emma;

interpreta Emma; Maaya Uchida nel ruolo di Norman;

nel ruolo di Norman; Mariya Ise presta la voce a Ray;

presta la voce a Ray; Yuuko Kaida interpreta Isabella;

interpreta Isabella; Nao Fujita nel ruolo di Krone;

nel ruolo di Krone; Shinei Ueki interpreta Don;

interpreta Don; Lynn da’ la voce a Gilda;

da’ la voce a Gilda; Hiyori Kono nel ruolo di Phil;

nel ruolo di Phil; Shizuka Ishigami interpreta Nat;

interpreta Nat; Ai Kayano presta la voce ad Anna;

presta la voce ad Anna; Mari Hino è Thoma;

è Thoma; Yuuko Mori interpreta Lannion;

interpreta Lannion; Ari Ozawa è Conny.

Insomma, un vero e proprio cast tutto al femminile! Ma la cosa non dovrebbe laciarsi di stucco. Sono molte le seyuu donne ad aver interpretato personaggi maschili.

Tra le più famose ci sono Masako Nozawa che ha dato la voce a Goku, Gohan e Goten in Dragon Ball, Junko Takeuchi che ha intepreatto Naruto Uzumaki in Naruto e ancora Mayumi Tanaka che ha recitato nel ruolo di Rufy inOne Piece e di Crilin in Dragon Ball.

Romi Park, che ha interpretato Edward Elric in Full Metal Alchemist e Toushirou Hitsugaya in Bleach, è una delle doppiatrici di ruoli maschili più famosa e apprezzata dai giapponesi.

The Promised Neverland: la seconda stagione

Il countdown della seconda stagione di The Promised Neverland è iniziato! La nuova stagione riprenderà gli eventi dalla prima andata in onda nel 2019 e si comporrà anch’essa di un totale di 12 episodi.

[Simulcast Announcement] Let's live, together. The escape from their false paradise continues; THE PROMISED NEVERLAND returns with Season 2 on ANIPLUS this coming Winter!🖊️✨ 📣Premieres 08 January, Friday 02:40 [01:40 id/th] ©SK,DP/S,Y#ThePromisedNeverland #約ネバ pic.twitter.com/HXFuigGKz8 — ANIPLUS Asia (@ANIPLUSAsia) December 30, 2020

La nuova stagione sarà arricchita da alcune scene inedite non apparse nell’opera originale e sarà presentata in anteprima l’8 gennaio 2021 alle 01:25 in Giappone!

The Promised Neverland: il franchise

The Promised Neverland è un manga shōnen scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu. Esce per la prima volta in Giappone il 1º agosto 2016 sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha mentre in Italia viene pubblicato dalla J-Pop che, il 1º novembre 2017, in occasione del Lucca Comics & Games, ne aveva annunciato l’acquisizione dei diritti, la cui effettiva pubblicazione è inziata da gennaio 2018.

Questa la trama fornita da J-Pop:

Emma, Norman e Ray vivono felici fin dalla nascita in un orfanotrofio circondato da un fitto bosco, accuditi da un’amorevole “mamma”. La loro illusione di normalità va in pezzi quando scoprono cosa succede davvero a chi lascia la casa per essere “adottato”, e cosa nasconde il muro che delimita il bosco: ai ragazzi non rimane che ingegnarsi per cercare la fuga. Inizia un letale gioco del gatto con il topo!

Nel corso di quest’anno la J-Pop ha anche pubblicato due cofanetti speciali, The Promised Neverland – Grace Field Collection Set 1 e Set 2, contenenti i numeri 14 e 18 del manga , due romanzi inediti (Una lettera da Norman e La canzone dei ricordi) nonchè una serie di cartoline da collezione.

Dal manga è stata tratta una prima stagione animata andata in onda dal 10 gennaio al 28 marzo 2019. In Italia i diritti della serie sono stati acquistati da Dynit e la diffusione in simulcast in lingua originale sottotitolata in italiano è stata curata da VVVVID in concomitanza con la trasmissione televisiva giapponese degli episodi.

Dal manga è stato anche tratto un film live action che debutterà il 18 Dicembre 2020 non solo nei cinema del Giappone, ma anche nelle sale cinematografiche di Singapore. (maggiori dettagli sul sito ufficiale del film).

