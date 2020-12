Dragon Ball Super ha concluso il 2020 portando l’Arco di Moro al termine, con i Guerrieri Z che sono riusciti a sconfiggere il grande stregone in grado di assorbire energia, ma sembra che la sua eredità continuerà a perseguitare l’universo di Dragon Ball Super, come suggerisce l’ultimo capitolo del manga.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super, il Capitolo 67.

Gli scagnozzi di Moro potrebbero fare il loro grande ritorno! Grazie a loro, Akira Toriyama ha potuto far lottare di nuovo insieme i Combattenti Z come ai bei vecchi tempi, inclusi anche Yamcha e Chaotzu, che non vedevamo in azione da un bel pezzo, quindi si spera che una rinascita di questi stessi cattivi possa avere il medesimo effetto: riportare in auge e sul campo di battaglia i leggendari Guerrieri Z.

Ora che Moro è stato finalmente sconfitto, la Pattuglia Galattica sta tentando di raccogliere i pezzi del regno del terrore dello stregone insieme ai Combattenti Z, tenendo anche sotto chiave gli scagnozzi del villain. Una delle cose più importanti da notare sugli scagnozzi di Moro è il fatto che molti di loro sembrano essere le versioni dell’Universo 7 dei combattenti contro cui i Guerrieri Z hanno combattuto nell’Universo 6. E mentre cercano di trovare un modo per evadere, durante il loro breve scambio di battute si evince anche che lo scagnozzo artificiale di Moro potrebbe essere ancora vivo! E questo perché nessuno si è accertato che fosse effettivamente morto.

Si scopre così che OG-731 è sopravvissuto in qualche modo al desiderio del suo boss di divorarlo, poiché la sua testa decapitata è in grado di rigenerarsi e può così essere portata via dai suoi creatori originali.

Questo sviluppo funge da introduzione perfetta per l’arrivo di Granolla, il misterioso personaggio che appare nel tentativo di prendere di mira il braccio destro di Moro per ragioni ancora sconosciute. Anche se i dettagli sul prossimo arco narrativo devono ancora essere rivelati, è chiaro che il combattente artificiale di Moro avrà sicuramente un ruolo in tutto questo, e forse i suoi amici potrebbero essere pronti per una evasione in grande stile!

