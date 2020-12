Il sito web ufficiale dedicato a Dragon Ball ha diffuso il consueto sketch mensile realizzato da Toyotaro, l’autore dietro i disegni di Dragon Ball Super, questa volta tutto dedicato ad uno dei più recenti soldati di spicco dell’armata di Freezer apparso per la prima volta in Dragon Ball Z: La Resurrezione di F, il lungometraggio animato del 2015.

Il personaggio in questione si chiama Shisami e lo ha realizzato non solo come ultimo sketch del 2020, ma per dare il benvenuto al 2021 dal momento che in Giappone l’anno sarà rappresentato dal bue. Il design di Shisami, appunto, è ispirato all’animale citato.

In calce all’articolo possiamo guardare l’illustrazione, mentre di seguito la didascalia dell’illustrazione sempre a cura di Toyotaro:

“Non credo sia mai stato mostrato posteriormente dai design iniziali di Akira Toriyama-sensei, quindi credo che lo staff dell’anime abbia voluto scherzare col notevole lato b del personaggio.

Il 2021 sarà l’anno del bue, quindi ho disegnato Shisami poichè penso sia ispirato ad un bue. Spero possa essere un buon anno“.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 67, con i primi 64 scritti raccolti in 14 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito de “Il Prigioniero della Pattuglia Galattica”.