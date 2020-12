Quando le serie dei Marvel Studios per Disney + sono stati annunciati per la prima volta, è stato anche dichiarato che, ingenerale, dovrebbero avere da sei a otto episodi. Ora, il primo di questi, WandaVision, sarà presentato in anteprima molto presto e sembrerebbe che il suo numero ufficiale di episodi sia stato rivelato. Come sottolineato da Murphy’s Multiverse, il sito web Disney Latino ha dichiarato quanto segue sulla serie:

“Il 15 gennaio 2021, WandaVision sarà presentato su Disney +, la piattaforma di streaming della Disney. La serie, interpretata da Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) e Paul Bettany (Vision), presenterà un nuovo episodio ogni venerdì e raggiungerà la fine della sua prima stagione il 5 marzo“.

Dunque, se andrà in onda un nuovo episodio di WandaVision ogni venerdì dal 15 gennaio al 5 marzo, ciò significherebbe che la prima stagione sarebbe composta in tutto da 8 episodi. A oggi, non è stato dichiarato ufficialmente quale delle serie Marvel Studios su Disney + sarà composta da più stagioni e quali invece inizieranno e si concluderanno in un’unica stagione. L’imminente Marvel’s What If …? è finora l’unica di queste serie che è stata confermata ufficialmente per più di una stagione.

La co-produttrice esecutiva Mary Livanos ha fatto queste dichiarazioni in un’intervista con la rivista Emmys:

“La serie è complicata, perché stiamo incorporando le regole del MCU e stiamo restringendo il campo alle sitcom familiari suburbane – ma non tutti gli episodi sono simili nella struttura. La cosa divertente è che porta il pubblico a porsi domande sugli anni in cui è ambientata o se si tratta di un esperimento sociale o di una realtà alternativa. Siamo entusiasti che la piattaforma Disney + ci conceda lo spazio creativo di cui abbiamo bisogno“.

Oltre a Olsen e Bettany, WandaVision vede anche la partecipazione di Kat Dennings nei panni dela Darcy Lewis di Thor e Thor: The Dark World, Teyonah Parris nella versione adulta di Monica Rambeau di Captain Marvel, Randall Park nei panni dell’agente Woo di Ant-Man and the Wasp e Kathryn Hahn al suo debutto nel MCU.

WandaVision sarà presentato in anteprima su Disney + il 15 gennaio 2021.

