Demon Slayer è il franchise dell’anno, con manga e anime che continuano a settare nuovi record.

Non sorprende dunque che si moltiplichino le voci di corridoio su un nuovo progetto animato basato sul manga di Koyoharu Gotouge, dopo la fortunata serie animata per la tv e il fortunatissimo film animato.

Yahoo Japan, parlando di come il film Mugen Train abbia battuto La Città Incantata di Hayao Miyazaki come il film di maggior incasso in Giappone, riporta infatti che fonti anonime di Nikkei Sports parlano di un nuovo adattamento animato che si occuperà della saga successiva a Mugen Train.

Un adattamento che procede lontano dai riflettori, di cui non è chiaro il formato: serie tv o film animato?

A proposito di Demon Slayer

Demon Slayer è stato pubblicato sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha dal Febbraio 2016 al Maggio 2020, mentre la prima serie animata in 26 episodi è andata in onda dal 6 Aprile al 28 Settembre 2019.

Il film Mugen Train è uscito nei cinema del Giappone il 16 Ottobre 2020.

In Italia il manga è in corso per Edizioni Star Comics; la serie animata è disponibile su VVVVID in streaming gratuito e in home video su Blu-ray Disc e DVD editi da Dynit, che prossimamente porterà anche il film d’animazione.

È il periodo Taisho, Tanjiro vive una vita modesta ma tranquilla tra le montagne insieme alla sua famiglia. Un giorno, quando torna dalla vendita del carbone in città, trova i resti della sua famiglia massacrata dopo l’attacco di un demone. Tanjiro si precipita giù per la montagna innevata con l’unico sopravvissuto, sua sorella Nezuko, sulla schiena. Ma sulla strada, Nezuko improvvisamente incomincia a ringhiare, si sta anche lei trasformando in un demone…

