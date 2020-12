A partire dal 4 gennaio in Giappone e negozi online arriverà il Boruto Volume 13, il manga scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Mikio Ikemoto su V-Jump (Shueisha).

La copertina del Volume 13 del manga, sequel diretto di Naruto, è emersa online e la possiamo guardare in calce all’articolo (sia frontale che posteriore) con Boruto, Naruto e Sasuke che affrontano Isshiki Otsutsuki.

Il Volume 13 riprenderà la narrazione dal Capitolo 48 e ne conterrà 4: 48, 49, 50 e 51.

All’interno del tankobon, come sempre, sono presenti i commenti degli autori, ovvero di Mikio Ikemoto e di Ukyo Kodachi (sarà l’ultimo volume per quest’ultimo dal momento che dal Capitolo 52 è subentrato Masashi Kishimoto-sensei alla scrittura del manga).

Partiamo dal commento del disegnatore, Mikio Ikemoto, riportato online dall’utente di Twitter @OrganicDinosaur:

“Sono già trascorsi 5 anni circa dall’inizio della serializzazione del manga di Boruto. Varie cose sono già successe, come il trasferimento da Weekly Shonen Jump a V-Jump e il cambio dell’organizzazione interna per la produzione del manga. Detto questo, se siamo arrivati sin qui è solo grazie a tutti i lettori. E’ merito vostro! In merito alla serie anime, Kawaki e tutti i componenti di ‘Kara’ faranno presto la loro apparizione. Poichè le cose si si faranno sempre più esaltanti, vi chiedo di restare sintonizzati!“

E ora il messaggio dell’ormai ex sceneggiatore, Ukyo Kodachi:

“Questo volume segnerà la fine del mio ruolo. Da adesso in poi, come pianificato dal vero inizio, passerò la produzione di Boruto a Masashi Kishimoto-sensei e a Mikio Ikemoto-sensei. Grazie mille a tutti i lettori che ci stanno supportando da tutti questi anni. Non dimenticherò mai tutti i messaggi di incoraggiamento che mi avete mandato da tutto il mondo. Sono grato per tutto davvero. Il viaggio di Boruto e dei suoi amici andrà avanti ancora per un bel po’. Ancora grazie per il supporto sino ad ora e continuate a seguire il manga sempre più.“

Dove leggere Boruto in Italia

Boruto è disponibile legalmente, gratuitamente e in lingua inglese su MANGA Plus. L’edizione cartacea è edita in Italia da Planet Manga.

L’anime di Boruto in Italia

La serie anime è visibile in Italia legalmente e con sottotitoli in italiano attraverso il servizio streaming online di Crunchyroll.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 53 capitoli, e i primi 47 sono raccolti in 12 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 179 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

