Di giochi bizzarri ne abbiamo visti a bizzeffe da quando esiste il medium da più di quarant’anni, ma pare che ce ne sia uno in particolare che Nintendo abbia rifiutato recentemente. Trattasi di un gioco di Kanye West, intitolato “Only One“, in cui i giocatori avrebbero impersonato Donda, la madre del famoso rapper, guidandola fino al Paradiso. Dopo l’annuncio si è persa però traccia del gioco e pare che Nintendo stessa abbia rifiutato il progetto di Kanye West dopo che egli lo aveva proposto durante un E3 passato non meglio specificato.

Proprio in una recente intervista Kanye West ha rivelato di aver parlato con le personalità di Nintendo riguardo il suo progetto, ma di aver ricevuto una risposta negativa. Probabilmente non si sarà trattato di nulla di ufficiale, ma è comunque un retroscena inaspettato, sia per il rapper che per la compagnia. Comunque sia pare che il rapper volesse più che altro un feedback dalla compagnia, affermando in seguito di voler lavorare con essa.

Rivedremo mai il progetto di Kanye West “Only One”, magari pubblicato da un’altra casa? Dati gli anni passati, ne dubitiamo.

Pare che Nintendo rifiutò il gioco di Kanye West perché impegnata a sviluppare molti altri giochi e periferiche al momento. Si parla infatti del periodo a cavallo tra il Wii U e il Nintendo Switch. Risulta dunque chiaro come mai Nintendo fosse troppo impelagata in altri progetti. Pare che sia Reggie Fils-Aime che Miyamoto gli avessero gentilmente rifiutato il progetto.

Kanye West era, alcuni anni fa, particolarmente interessato al mondo videoludico, si presume che non si sia comunque più fatto nulla del gioco dato che non se ne è più parlato. Sarà stato veramente un rifiuto di Nintendo dovuto ai progetti o perché non volevano investire? E voi sareste stati interessati a giocare ad un titolo simile?

