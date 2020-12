Come anticipato nei nostri precedenti articoli, all’interno del numero doppio 5-6 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone e negozi online dal 4 gennaio 2021, saranno pubblicati ben due capitoli speciali: uno su One Piece e l’altro su The Promised Neverland.

Entrambi i capitoli saranno disponibili nello stesso giorno anche qui in Italia legalmente e gratuitamente attraverso l’applicazione di MANGA Plus (Shueisha).

I dettagli dei due imperdibili capitoli

Il manga speciale di One Piece è pubblicato per celebrare il Capitolo 1000 dell’opera madre di Eiichiro Oda (qui le prime anticipazioni) e si tratta del nuovo capitolo (il secondo) di Shokugeki no Sanji, ovvero la storia di Sanji Vinsmoke realizzata dal punto di vista dei creatori di Food Wars! Shokugeki no Soma (edito da Goen in Italia), ovvero da Yuto Tsukuda e da Shun Saeki.

Il capitolo sarà composto da 39 pagine totali.

Il primo one-shot del manga su Sanji dai creatori di Food Wars! (precisiamo, altro manga scritto e concluso su Weekly Shonen Jump) è stato pubblicato nel luglio del 2018.

Possiamo guardare in calce all’articolo la pagina a colori del progetto in questione.

In merito al capitolo speciale di The Promised Neverland, invece, si tratta di un one-shot autoconclusivo inedito che narra l’inizio di un’altra storia dell’opera scritta da Kaiu Shirai e disegnata da Posuka Demizu.

Intitolato “We Were Born“, è difatti un capitolo imperdibile poichè narra ciò che avrebbe potuto essere The Promised Neverland se fosse stato approvato questo inedito one-shot.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 998 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 954 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

The Promised Neverland

The Promised Neverland è stato scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, sulle pagine della rivista settimanale di Weekly Shonen Jump, dal 1° agosto 2016 al 15 giugno 2020. Il manga si compone di 181 capitoli totali 20 volumi pubblicati totali.

