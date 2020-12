Quando l’ultima versione della lista di film di prossima uscita dei Marvel Studios è diventata di dominio pubblico, i Walt Disney Studios hanno rivelato ai fan che c’è un film non ancora annunciato che uscirà nei cinema nel 2022. Il film, un progetto Marvel al momento ancora senza titolo, uscirà tra Captain Marvel 2 e Black Panther 2. Il film è inserito quindi tra due sequel, ma potrebbe effettivamente rivelarsi una nuova proprietà intellettuale, o almeno nuova per Disney. Ci sono tre film che potrebbero essere in realtà il film per ora senza titolo (supponendo che non ci siano sorprese in fase di sviluppo, ma a questo punto sembra improbabile).

Nell’ultimo calendario della Disney, la data di uscita del 7 ottobre 2022 è ancora aperta per un film Marvel senza titolo, e un certo numero di film che sappiamo già essere in lavorazione non hanno ancora date di uscita. Il film che uscirà nell’ottobre 2022 potrebbe essere un nuovo capitolo della saga di Blade. Il film trarrebbe probabilmente beneficio da un’uscita di ottobre, più vicina ad Halloween, poiché è un film di supereroi a tema horror.

Le altre opzioni sono un po’ meno chiare. Ant-Man & the Wasp: Quantumania sembra una buona scelta, per molte delle stesse ragioni. Certo, non è ancora in produzione, come anche Blade, ma se saranno pronte per tempo le sceneggiature è plausibile che uno dei due film potrebbe essere quello ancora senza titolo.

Un po’ meno probabile, ma certamente non al di fuori del regno della probabilità, è la possibilità che si tratti di Deadpool 3. Quel franchise è arrivato alla Disney dalla grazie all’acquisizione di Fox, e non c’è ancora una sceneggiatura o altro, ma il progetto ha già molti elementi già pronti come l’atmosfera, i costumi e il cast.

Ci sono anche pellicole come I Fantastici Quattro e altri progetti che sono stati annunciati, ma è improbabile che siano anche solo vicini all’essere pronti entro la metà del 2022. Un’altra cosa da considerare è che Black Panther II potrebbe aver bisogno di più tempo per essere pronto, considerando che il protagonista del franchise Chadwick Boseman è purtroppo venuto a mancare. Tutte queste considerazioni significano dunque che uno qualsiasi di questi film di cui stiamo parlando potrebbe essere quel film Marvel al momento senza titolo, se esso stesso dovesse subire dei ritardi nella sua pubblicazione.

