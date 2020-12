Secondo alcune indiscrezioni, Ubisoft+ potrebbe unirsi presto all’Xbox Game Pass. Il servizio a pagamento di Ubisoft potrebbe dunque unirsi alla grande varietà di giochi del Game Pass in maniera non dissimile dell’EA Play appena alla metà di novembre. A supportare la diceria è il sito DualShockers che parla di un ampliamento del servizio di Game Pass. Con le recenti aggiunte, in effetti, non risulterebbe strano un accordo del genere per ampliare l’offerta, già piuttosto considerevole, specialmente per i soldi possessori di Xbox Series S.

La paura è che, però, il servizio possa anche subire un incremento di prezzo. Trattandosi però, per adesso, ancora di una diceria, non è certo nulla. Per adesso accedere a Ubisoft+ bisogna pagare 14,99€ mensili, il triplo dei 4,99€ del Game Pass.

L’unica cosa certa per ora è che il servizio proposto da Microsoft sta raccogliendo sempre più consenso tra i videogiocatori che vogliono accedere ad un vasto catalogo da giocare in streaming.

Xbox Game Pass – il servizio di Microsoft

L’Xbox Game Pass si sta rivelando una delle strategie più riuscite di Microsoft. Soprattutto in vista del recente lancio di Xbox Series X, la casa di sviluppo ha ben pensato di far rientrare nella sua offerta EA Play a partire dal mese di novembre. Questa scelta ha permesso agli abbonati di accedere a tutti i giochi che già erano disponibili dal DRM Origin e Steam dei titoli Electronic Arts. L’annuncio era arrivato dall’azienda stessa tramite un tweet.

EA Play consentiva già su PC di accedere in anteprima a diversi titoli e anche di ottenerne altri a prezzi stracciati. Questo abbonamento aveva già fatto fortuna tra gli utenti PC e riproporlo presso il Game Pass è stata decisamente una mossa vincente. Molti dei titoli sono orientati al multigiocatore, ma ce ne sono anche molti in singolo in modo da fare la gioia di chiunque. Star Wars Battlefront, Fallen Order, Dragon Age, TitanFall e Battlefield sono solo alcuni dei titoli attualmente disponibili.

