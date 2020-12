Sebbene non si sappiano ancora dei dati ufficiali di Sony, pare proprio che PS5 stia per rompere tutti i record della casa giapponese. Le vendite, infatti, si stima siano intorno alle 3 milioni e mezzo di unità. Sono cifre davvero incredibili per una console nuova e spiegherebbe anche la carenza di unità presenti tutt’ora nei negozi. I dati arrivano da twitter, tramite una fonte che lavora a stretto contatto con le compagnie videoludiche.

Sebbene siano solo provvisori, sembrerebbero essere verosimili della quantità di console vendute dal colosso di Sony. Essendo passato poco più di un mese dal lancio, sono cifre ancora più sbalorditive, rendendo questa la console di Sony più venduta in assoluto nel periodo di lancio. La PS5 ha inoltre registrato pochissimi se non nulli problemi tecnici, rendendo particolarmente positivo il lancio generale. Si tratta insomma di un momento d’oro per PS5 e per Sony che sta già correndo ai ripari per produrre una gran quantità di console e rispondere alla grande domanda del mercato.

Sony al momento ha in mente di vendere almeno 16 milioni di unità complessive nel corso di tutto l’anno. Ma se questi sono i numeri iniziali, si presume che potrebbe anche superare questa aspettativa. Nel frattempo attendiamo i dati ufficiali della compagnia sulle vendite effettive di PS5.

PS5 – un lancio fortunato

Forte anche della retrocompatibilità, PS5 ha avuto un ottimo lancio con delle app e la PlayRoom già incorporata e il peso massimo di Demon’s Souls Remake, che è stata un’operazione di restyling del classico del 2009 del tutto riuscita. Dato poi l’annuncio di tante altre killer app come God of War Ragnarok e Final Fantasy 16, si presume che le vendite potranno soltanto aumentare. Non è ben chiaro, inoltre se Demon’s Souls e Final Fantasy saranno esclusive temporanee o arriveranno ancher altre console o addirittura per PC.

E voi siete riusciti ad ottenere una PS5? Oppure state aspettando le nuove unità?

