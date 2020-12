Giungendo alla fine di questo nefasto anno, guardandoci indietro non possiamo che restare esterrefatti dalla sua negatività causa la situazione pandemica da COVID-19 (Coronavirus) che ancora oggi permane.

Tante regole e tante abitudini abbiamo apportato nelle nostre vite tra cui l’indossare costantemente la mascherina per evitare il dilagare delle infezioni.

La mascherina ha portato con se disagi tra cui la costante umidificazione degli occhiali nel momento in cui si parla… e questo problema lo sta riscontrando anche Yusuke Murata-sensei, il manga dietro i disegni di One-Punch Man e non solo.

Per porre fine al disagio, Murata-sensei ha sentito la necessità di disegnare un breve manga spiegando come indossare la mascherina correttamente al fine di non umidificare gli occhiali.

Come realizzato nei disegni in calce all’articolo, l’autore invita a sollevare le lenti e a far filtrare la parte superiore della mascherina. In tal caso il respiro emanato da bocca e naso sarà bloccato dalla mascherina e si potrà parlare, vivere e lavorare (in questo caso disegnare) senza fastidio alcuno.

Già risaputo ormai, ma Murata-sensei realizza sempre piacevoli sorpresine.

Ricordiamo che dal 4 gennaio 2021 sarà disponibile in Giappone e negozi online il Volume 23 di One-Punch Man e negli ultimi giorni è stato anche diffuso il Capitolo 137. Potete recupare sia capitolo che illustrazione di copertina del tankobon qui.

One-Punch Man

One-Punch Man è un manga scritto da One e disegnato da Yusuke Murata sulla rivista Weekly Young Jump (Shueisha). Con 137 capitoli pubblicati, i primi 106 sono raccolti in 22 volumetti. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 21 Volumi pubblicati.

Il manga ha ispirato due serie animate. La prima è stata trasmessa nel 2015 in Giappone per 12 episodi e visibile con sottotitoli in italiano, legalmente e gratuitamente su VVVVID (Dynit), mentre la seconda è andata in onda nel 2019 sempre per 12 episodi totali e con le stesse modalità di visione della prima.

Attualmente l’anime accorpa 24 episodi. E’ in lavorazione per Sony Pictures un film live action occidentale con attori reali.

Il 28 febbraio 2020, infine, su PlayStation 4, Xbox One e PC, uscirà in tutto il mondo il primo picchiaduro 3vs3 ad incontri ispirato alla serie. Il videogioco di casa Bandai Namco Entertainment si intitola One-Punch Man: A Hero Nobody Knows. Qui la nostra recensione del titolo.

Sinossi

Saitama è palesemente “un uomo medio”: lo si evince dall’espressione ebete che ha sul volto, dalla sua calvizie, dal fisico che di impressionante ha ben poco.

Eppure, questo “uomo medio” ha un problema al di fuori della norma: è un supereroe invincibile che non riesce a trovare avversari degni di sfida.

Il problema è il micidiale pugno di Saitama, in grado di mettere a tappeto gli avversari al primo colpo.

Riuscirà il nostro eroe, a trovare un nemico altrettanto potente e in grado di alimentare il fuoco della competizione?

