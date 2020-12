Ecco tutte le novità Netflix di gennaio 2021

Come sempre, vi riportiamo i nuovi arrivi previsti per il prossimo mese. Ecco quindi le novità Netflix di gennaio 2021, le prime del nuovo anno, col servizio streaming sempre pronto ad aggiornare il proprio catalogo per offrire ai fan tutti i prodotti inerenti ai loro gusti! Esploriamo insieme le novità Netflix di gennaio 2021.

Le novità Netflix di gennaio 2021

1/1

Cobra Kai S3 – Serie TV

Decenni dopo il torneo che ha cambiato le loro vite, la rivalità tra Johnny e Daniel si riaccende in questo sequel della saga di “Karate Kid”. Johnny continua a ricostruirsi la vita, ma una vecchia conoscenza potrebbe sconvolgergli il futuro. Daniel apre uno studio di Miyagi-Do per fare concorrenza a Cobra Kai.

My Hero Academia: Season 2

Spider-Man Film animazione

2/1

Rocketman

6/1

Suits: Stagione 9

7/1

Pieces of a Woman – Film

8/1

Lupin – Serie TV

Nei panni del protagonista Assane Diop, ladro gentiluomo in Lupin, l’attore Omar Sy, scelta che ha suscitato non poche polemiche per la sua etnia. Nel cast anche Nicole Garcia e Ludvine Sagnier.

10/1

Brooklyn Nine-Nine: Stagione 6

11/1

Perfetti Sconosciuti – Film

15/1

Disincanto – Parte 3

Aumenta l’entusiasmo in Disincanto – Parte 3, con la principessa Bean che continua a crescere e sperimentare il suo potere, creando il proprio destino. Nel frattempo, gli impavidi amici si avventurano alla scoperta di nuovi mondi, ma potrebbero semplicemente scoprire che nessun altro posto è come casa propria.

Dawson Creek: Stagione 1-6

22/1

Fate: The Winx Saga – Serie TV

Jurassic World Camp Creataceous Stagione 2

Ambientata nella linea temporale del successo mondiale Jurassic World, la serie d’animazione Jurassic World: Nuove avventure segue un gruppo di sei adolescenti intrappolati in un nuovo campo avventura sul lato opposto dell’Isla Nublar. Quando si svolgono gli eventi del film e si scatenano i dinosauri su tutta l’isola, i ragazzi si rendono conto che la propria sopravvivenza dipende solo da se stessi e dai loro compagni di campeggio. Senza la possibilità di raggiungere il mondo esterno, i giovani protagonisti passeranno dall’essere perfetti sconosciuti al diventare amici, fino a essere quasi una famiglia, unita per sopravvivere ai dinosauri e scoprire segreti così profondi da minacciare il mondo stesso. Showrunners sono Scott Kreamer e Aaron Hammersley; produttori esecutivi Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall, Scott Kreamer, Aaron Hammersley e Lane Lueras, l’Animation Studio è DreamWorks Animation, le Production Companies sono Universal Pictures e Amblin Entertainment. Con le voci di: Vittorio Thermes (Darius), Chiara Fabiano (Brooklynn), Federico Campaiola (Kenji), Eva Padoan (Sammy), Tito Marteddu (Ben), Giulia Franceschetti (Yasmina), Gaia Bolognesi (Roxie) e Flavio Aquilone (Dave).

26/1

Snowpiercer: Stagione 2

Nel cast della serie troviamo anche Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Iddo Goldberg, Susan Park, Mike O’Malley, Annalise Basso, Sheila Vand, Lena Hall e Steven Ogg.La serie tv è basata sul graphic novel Le Transperceneige, creato da Jacques Lob e Jean-Marc Rochette e pubblicato da Castermada per la prima volta nel 1982. Nel 2013, il regista Bong Joon-ho ha diretto un adattamento cinematografico, ambientato però otto anni dopo gli eventi esplorati dalla serie tv.

31/1

A.C.A.B.: All Corps Are Bastards

