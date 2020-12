Il capolavoro di Rockstar GTA 4 potrebbe stare arrivando con una Complete Edition su PS5 di Sony. A ventilare l’ipotesi è Amazon, che ha messo il gioco in versione PS5 con una ipotetica data fissata al 29 aprile 2021. Chiaramente non si tratta di una fonte ufficiale ma è già successo che in passato alcune edizioni o giochi venissero fatti trapelare per sbaglio in questo modo.

Il titolo potrebbe essere un porting della versione già presente in vendita e non è difficile immaginarla in uscita anche per Xbox Series X. Ci troveremmo quindi di fronte ad un lavoro mirato a perfezionare la stabilità, raggiungere i 60 fps e implementare (possibilmente) il supporto aptico del DualSense di PS5, vero protagonista delle nuove caratteristiche della console di nuova generazione Sony.

Se GTA 4 dovesse davvero arrivare su PS5 potrebbe anche supportare il 4K e avere altri aggiornamenti tecnici, come anche le risoluzioni per le texture del gioco. Attenderemo una eventuale smentita o conferma di Rockstar.

GTA 4 – la storia

GTA 4, datato 2008, è ricordato come un capitolo piuttosto atipico della serie. Impersonando Niko Bellic, un trentenne reduce delle guerre jugoslave, potremo girare per Liberty City come immigrato clandestino, nel tentativo di rintracciare un traditore a cui farla pagare. L’ex-commilitone di Bellic e la sua ricerca sono quindi il motore della trama in questa storia di vendetta.

Il tutto è infarcito dalla lotta interiore del protagonista che è però anche intenzionato a cambiare vita, grazie anche all’aiuto del cugino Roman, trasferitosi negli Stati Uniti tempo addietro, riuscendosi a realizzare.

Se questa notizia fosse vera sarebbe un’ottima occasione per scoprire (o riscoprire, se lo avete già giocato) un classico della serie, nonché un capitolo così atipico, sia nell’atmosfera che nei presupposti.

Voi la comprereste una versione per PS5 di GTA 4?

