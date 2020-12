Anche la seconda stagione di Snowpiercer 2 sarà in contemporanea con gli Usa su Netflix! Lo ha annunciato la piattaforma attraverso i propri canali social, rivelando i titoli che arriveranno a gennaio 2021. Snowpiercer 2, negli Usa dal 25 gennaio su TNT, arriverà in Italia dal 26 gennaio su Netflix con un episodio a settimana.

La serie, ricordiamo, è tratta dall’omonimo romanzo grafico francese della BD Le Transperceneige (1982) creato da Jacques Lob e Jean-Marc Rochette – trovate QUI la nostra recensione. Il graphic novel fu già adattato già nel 2013 in un film per il grande schermo da Bong Joon-Ho (Parasite) con protagonisti Chris Evans, Tilda Swinton e Jamie Bell.

Snowpiercer, la trama

Snowpiercer si svolge in un futuro in cui il mondo è diventato un deserto di ghiaccio. Sette anni dopo l’inizio di questa nuova era glaciale, gli unici uomini ad essere sopravvissuti viaggiano su un treno gigantesco, in perpetuo movimento intorno alla Terra. La lotta di classe, l’ingiustizia sociale e la politica di sopravvivenza sono i temi messi in discussione in questo avvincente adattamento televisivo.

Nel cast il premio Oscar Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Alison Wright (The Accountant), Mickey Sumner (American Made), Katie McGuinness (Dirty Filthy Love), Susan Park (Ghostbusters), Lena Hall (All My Children) vincitrice ai Tony Award e nominata ai Grammy, Annalise Basso (Bedtime Stories), Sam Otto (Jellyfish), Sheila Vand (Argo), Roberto Urbina (Narcos) e Sasha Frolova (The Interestings).

Snowpiercer è una co-produzione Tomorrow Studios, una partnership tra Marty Adelstein, ITV Studios e Turner’s Studio T.

Snowpiercer, dove eravamo rimasti

La seconda stagione è stata girata insieme alla prima a parte una manciata di episodi a causa della pandemia in corso che ha interrotto le riprese. Il finale di Snowpiercer 1 lasciava i protagonisti a dover fare i conti con la scoperta che Mr Wilford (interpretato da Sean Bean) è in realtà vivo e vegeto e a capo di un altro treno venuto a scontrarsi con lo Snowpiercer, con a bordo la figlia creduta dispersa (o morta) di Melanie Cavill.

