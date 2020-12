Il 15 gennaio sarà come tornare negli anni ’90 su Netflix perché in catalogo arriverà Dawson’s Creek, il teen drama per antonomasia. Lo ha annunciato attraverso i suoi canali social la piattaforma, annunciando gli arrivi del nuovo anno 2021.

Creato da Kevin Williamson (Scream), il serial andò in onda negli Usa su The WB (ex The CW) dal 1998 al 2003, per un totale di 6 stagioni e 128 episodi.

Il titolo della serie, Dawson’s Creek, ha un doppio significato. In inglese creek, oltre al significato di “torrente”, prende anche un altro significato in base al contesto in cui lo si utilizza: significa anche volgarmente “casini” oppure “problemi” o “vicissitudini”. Essendo un teen drama, che affronta le difficoltà degli adolescenti, il nome Dawson’s Creek ha due significati differenti: uno è «Il torrente di Dawson» (fiume che scorre vicino alla casa) e l’altro è «Le vicissitudini di Dawson».

Dawson’s Creek, la trama

Capeside, Massachusetts. Dawson Leery (James Van Der Beek) è un aspirante regista, sognatore e romantico, fan sfrenato di Steven Spielberg. Dopo un’infatuazione per la nuova arrivata Jen Lindley si scopre innamorato della sua amica di infanzia Joey Potter (Katie Holmes), orfana di madre, e con il padre in carcere, che manda avanti con la sorella il ristorante di famiglia; Pacey Witter (Joshua Jackson), figlio del capo della Polizia, è il migliore amico di Dawson, continuamente frustrato da una famiglia che lo considera un fallito; Jen Lindley (Michelle Williams) è una sveglia ragazza di città trasferitasi a Capeside per cambiare vita.

Ai quattro protagonisti si uniscono nella seconda stagione anche i fratelli Jack (Kerr Smith) e Andie McPhee (Meredith Monroe): il primo è un timido ragazzo che si rivela essere omosessuale e che deve quindi affrontare la mentalità della provincia, mentre la seconda è una ragazza sensibile e intelligente afflitta da alcuni disturbi psichici. Le storie sentimentali dei sei ragazzi s’intrecciano con la loro vita di tutti i giorni, fra gli ultimi anni della scuola superiore e i primi anni del college.

Dalla terza stagione in avanti il perno della trama è principalmente il triangolo amoroso che viene a crearsi fra Dawson, Joey e Pacey. Dalla quarta stagione in poi i protagonisti si preparano ad affrontare gli studi universitari che, tra fughe d’amore, nuove passioni e scelte sbagliate, gli permetteranno di incontrarsi nuovamente tutti insieme solo nell’ultima stagione, a Capeside.

