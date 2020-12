My Hero Academia Stagione 2 è in arrivo su Netflix sulla scia della prima serie e dei due film animati già disponibili per gli abbonati del servizio di video on demand.

Come annunciato dalla pagina Twitter ufficiale di Netflix Italia, la seconda stagione del fortunato anime basato sullo shonen manga di Kohei Horikoshi edito da Edizioni Star Comics in Italia sarà disponibile dal 1 Gennaio 2021.

A proposito di My Hero Academia Stagione 2

Prodotta da Dentsu, Yomiuri Telecasting, Movic, Sony Music Entertainment, TOHO animation e Shueisha e realizzata dallo studio Bones sotto la direzione di Kenji Nagasaki, My Hero Academia Stagione 2 si compone di 25 episodi andati in onda in Giappone per la prima volta tra Aprile e Settembre 2017.

In Italia VVVVID ha proposto My Hero Academia Stagione 2 in simulcast, Italia 2 l’ha trasmessa in prima visione tv doppiata e Dynit l’ha pubblicata in home video:

Fin dalla più tenera età Izuku Midoriya voleva diventare un supereroe come il suo idolo All Might, simbolo di pace mondiale. La sete di grandi imprese e l’ardore di giustizia lo hanno portato ad allenarsi con lui fino a ricevere l’Unicità “One For All”. Da “Deku” imbranato e senza poteri a detentore di una forza esplosiva, Midoriya ora fa parte della “Hero Academy”, frequentata da coteanei dotati di poteri strabilianti. Durante un allenamento, il gruppo di studenti incontra per la prima volta i nemici “Villain”: la seconda stagione riprende da questo punto.

Un cofanetto DVD con la serie completa è previsto per la fine di Gennaio; a Febbraio Dynit pubblicherà la terza stagione in un unico box DVD e Blu-ray.

Finalmente i ragazzi potranno dormire fino a tardi e oziare tutto il giorno… tranne gli studenti della più famosa Scuola per Eroi: il liceo Yuuei. Izuku e gli altri sono diretti al Campo Estivo, dove li stanno aspettando i Wild Wild Pussycat per sfidarli e proseguire nel loro intenso allenamento. La strada per diventare un vero super-eroe è difficile e piena di ostacoli, ed è di primaria importanza che gli studenti della 1-A diventino più forti per riuscire a fronteggiare l’Unione dei Villain, che sta arruolando nelle sue file nemici sempre più potenti.

