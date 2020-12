La risposta alla necessità di tornare a guardare i film nei cinema è nelle mani del Marvel Cinematic Universe (MCU) e degli altri franchise cinematografici: per lo meno, questo è ciò che sostiene la leggenda di Hollywood Tom Hanks. In una recente chiacchierata con Collider, Tom Hanks si è assicurato di sottolineare il fatto che pensa che l’industria del cinema sia tutt’altro che morta, e questo in gran parte grazie all’esistenza di film di successo dei Marvel Studios e altri simili. Ecco qui di seguito un estratto dell’intervista con Collider della star di Forrest Gump:

“Comunque, un cambiamento epocale era necessario… Stava arrivando. I cinema esisteranno ancora? Assolutamente sì. In un certo senso, penso che coloro che gestiscono le sale cinematografiche – una volta aperti – avranno la libertà di scegliere i film da riprodurre… I film di grandi eventi domineranno la giornata al cinema. News of the World potrebbe essere l’ultimo film per adulti su persone che dicono cose interessanti che verrà riprodotto su un grande schermo da qualche parte, perché dopo questo, per garantire che le persone si presentino di nuovo, avremo il Marvel Universe e ogni altro tipo di franchise“.

Praticamente tutti i cinema negli Stati Uniti d’America sono stati costretti a chiudere in un momento o nell’altro del 2020 e stanno lentamente riaprendo. Nonostante questo, però, alcune importanti catene di cinema statunitensi come Regal Cinemas hanno deciso di tenere chiuse comunque le loro sedi fino alla fine dell’anno.

Sebbene la FDA abbia approvato due diversi vaccini per contrastare la pandemia da COVID-19, i funzionari sanitari non prevedono una distribuzione del vaccino a gruppi non prioritari di persone fino a maggio 2021, nella migliore delle ipotesi. Seguendo questa tempistica, non è previsto che il vaccino produca l’immunità di gregge in coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi necessarie all’immunizzazione fino agli ultimi mesi del 2021.

