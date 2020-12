Per quanto potrebbe non sembrare così e nonostante il fatto che il ragazzo non utilizzi il Byakugan, Boruto Uzumaki resta comunque un membro del clan Hyuga. Anche senza il Byakugan, Boruto sa quanto sia potente la famiglia di sua madre, e anche l’intero Villaggio della Foglia lo sa. Gli Hyuga non devono essere sottovalutati, ma nell’ultimo capitolo del manga i fan di Boruto sono stati informati che Konoha ha sviluppato un’arma in grado di sconfiggere questo potere chiave del clan Hyuga.

Se siete allineati con il manga, saprete già di quale strumento stiamo parlando. Il capitolo più recente di Boruto mostra Kawaki mentre il ragazzo cerca disperatamente di tenersi lontano da Isshiki, il quale è più che disperato nel prendere il bambino come contenitore per la sua anima, e per aiutare Kawaki a fuggire Sasuke presenta una nuova arma per contrastare il Byakugan.

Lo strumento sembra simile a una bomba fumogena, ma è molto più di questo. Come spiega Sasuke, lo strumento scientifico ninja contiene una speciale cortina fumogena attraverso la quale il Byakugan non è in grado di vedere. Per la prima volta, è stato mostrato qualcosa in grado di bloccare la linea di vista del Byakugan, uno strumento preziosissimo per i suoi utilizzatori perché permette loro di tenere sotto controllo zone incredibilmente vaste.

“Sei uno sciocco. È una polvere minerale che ostacola i poteri del Byakugan. Dura solo pochi minuti, ma è tutto ciò di cui abbiamo bisogno“, rivela Sasuke dopo che Kawaki usa il nuovissimo strumento high-tech.

Come potete immaginare, questo oggetto fa andare Isshiki su tutte le furie, così inizia a minacciare Kawaki, una volta capito lo stratagemma. Questo oggetto diventerà sicuramente un problema non di poco conto per i ninja sul campo di battaglia, ed è curioso che ad averlo creato sia stata proprio la Foglia. Il Byakugan è protetto all’interno del villaggio, quindi non è necessario creare uno strumento che possa essere utilizzato contro il clan, specialmente quando Naruto è l’Hokage. Tuttavia, questo esperimento ha funzionato perfettamente contro Isshiki, per cui, se usata nel modo corretto, potrebbe essere uno strumento di difesa molto valido.

