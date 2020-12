Weathering with You (Tenki no Ko), il più recente film di Makoto Shinkai, verrà trasmesso per la prima volta sulle reti televisive terrestri giapponesi del circuito di TV Asahi il 3 Gennaio 2021.

Per l’occasione il maestro Shinkai ha supervisionato una nuova sequenza finale di un minuto che verrà mostrata dopo i titoli di coda e che sarà visibile soltanto in questa messa in onda.

La clip presenterà un messaggio di incoraggiamento per il nuovo anno, dopo un anno di pandemia, in sintonia con il titolo Inglese del film che implica il sentimento di voler superare il tempo avverso e le difficoltà insieme alle altre persone.

A proposito di Weathering with You

Weathering with You ha debuttato il 19 Luglio 2019 nei cinema del Giappone e ha generato un incasso di 14.19 miliardi di Yen diventando il film di maggior successo dell’anno.

Dynit lo ha portato prima nei cinema italiani in collaborazione con Nexo Digital (qui la nostra recensione) e poi lo ha pubblicato in home video, anche in una ricca edizione speciale.

Il film vede protagonista Hodaka che, durante l’estate del suo primo anno di liceo, fugge dalla sua remota isola natale per rifugiarsi a Tokyo. Qui, Hodaka si ritroverà ben presto ad affrontare i propri limiti sia finanziari che personali. L’incontro con Hina, una ragazza brillante e volitiva, cambierà però il corso degli eventi perché la giovane possiede un’abilità strana e meravigliosa: il potere di fermare la pioggia e far risplendere il sole…

Weathering with You ha dato origine ai consueti romanzi e manga derivati; il romanzo è uscito per J-POP Manga nel nostro Paese, mentre il manga in tre volumi a cura di Wataru Kubota è in corso di pubblicazione da parte di Edizioni Star Comics.

Durante l’estate della prima superiore, Hodaka è scappato di casa, lasciando la sua isola per raggiungere la lontana Tokyo. Nella metropoli, però, non ha nessuno su cui contare e si trova ben presto in difficoltà. Un giorno, mentre è in preda allo sconforto, in un fast food conosce una ragazza, Hina, che è dotata di un potere straordinario, e l’incontro cambierà la sua vita in maniera radicale.

