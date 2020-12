È vero che il Museo Ghibli nella Mitaka di Tokyo è rimasto chiuso per la maggior parte di quest’anno a causa del Covid-19 ma, nonostante il massiccio calo di turisti stranieri nella zona a causa delle restrizioni, il quartiere circostante non ha rinunciato ad abbellire le strade con nuovi personaggi per dimostrare agli stranieri il loro amore per gli anime!

Poki, di Hayao Miyazaki, aiuta Takajo-kun a rallegrare la città di Mitaka

Poki è il nuovo e puccioso personaggio creato dal regista Ghibli Hayao Miyazaki che aiuterà Takajo-kun a rallegrare la città e i suoi abitanti!

Takajo-kun è un personaggio creato per promuovere Mitaka agli stranieri, ed è spesso utilizzato dai proprietari di negozi e dagli organizzatori di eventi che offrono supporto in lingua inglese per i visitatori. È talmente famoso che ha persino un suo account Twitter!

Konnichi-chirp! I’m Takajo-kun, a community mascot for Mitaka. I like to fly around Mitaka during the day. I offer information and news about Mitaka in English! I hope you catch me chirping around Mitaka City…CHIRP! — たかじょうくんPart2 (@takajokun_Part2) July 15, 2019

I due personaggi sono stati disegnati su dei tombini intorno alla stazione di Mitaka e si estendono oltre il municipio.

Takajo-kun potrà ora salutare i passanti e trasmettere loro un gioioso messaggio in inglese, “Have Fun in Mitaka!“

Takajo-kun si trova esattamente accanto a uno dei piloni rotondi appena fuori dall’uscita sud della stazione di Mitaka e all’angolo del parco annesso a Genki Souzou Plaza.

Mentre Poki, progettato da Miyazaki, sarà sparso per la città in dieci luoghi diversi:

Shimorenjaku;

Osawa (vicino all’aeroporto di Chofu);

Jindaiji;

Shimorenjaku;

ci saranno tre tombini Poki intorno al ponte di Murasaki;

Shinkawa (parco annesso a Genki Souzou);

Shimorenjaku;

Shinkawa (fuori dalla stazione di approvvigionamento idrico di emergenza).

Per Poki sono stati scelti luoghi circondati da alberi poiché il personaggio, progettato per la prima volta nel 2001 per commemorare l’apertura del Museo Ghibli, si dice viva nelle aree forestali di Mitaka e che il suo cinguettio ricordi il suono di un ramoscello che si rompe.

Questo è sicuramente un ottimo modo per attirare i visitatori in siti meno noti intorno a alla città di Mitaka. Tutte le coperture per i tombini saranno concluse entro l’autunno 2021 quindi… Buona caccia!

