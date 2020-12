Il sito ufficiale dell’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha dato la possibilità di poter scaricare, gratuitamente, un gioco da tavolo Sugoroku (un tradizionale gioco da tavolo giapponese che si gioca spesso il giorno di Capodanno) tematico!

Le nuovissime illustrazioni sono state create dallo studio di produzione anime ufotable.

Queste le parole dei creatori dell’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba:

Quest’anno, con gratitudine a tutti coloro che hanno sostenuto Demon Slayer, abbiamo preparato uno speciale gioco da tavolo “Devil’s Blade” disegnato da ufotable. Si prega di scaricarlo e goderlo

con tutti alla fine dell’anno.

Come scaricare il gioco da tavolo di Demon Slayer

Per scaricare il file dal sito Web, innanzitutto è necessario selezionare le quattro caselle con cui si accetta di non eseguire i seguenti atti:

Trasferire, vendere o ridistribuire il consiglio di amministrazione;

usarlo per scopi commerciali;

usarlo per qualsiasi scopo oltre a Sugoroku;

usarlo in qualsiasi modo che violi altrimenti la morale pubblica;

Una volta accettate queste clausole potete scaricare il gioco e godervi un momento di puro divertimento!

Demon Slayer: manga, anime e videogioco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Concluso in Giappone a maggio 2020 dopo 205 capitoli e 23 volumi, in Italia l’opera è tutt’ora in corso sotto il marchio Edizioni Star Comics.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con un totale di 26 su VVVVID (Dynit). La serie ha infranto i record di vendita di tutti i tempi, detronizzando dal primo posto il film d’animazione: La Città Incantata di Hayao Miyazaki.

Stesso successo per il manga che non solo è il manga più venduto del 2020 in Giappone del primo volume ma è persino riuscito a confondere i ragazzi nella lettura dei kanji, talmente pervasiva è la sua storia!

Il sequel dell’anime Demon Slayer: The Movie: Mugen Train, che adatta l’arco narrativo dell’allenamento, è uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia arriverà a data da destinarsi per Dynit.

Dall’anime è stato tratto anche un videogioco, Demon Slayer – Blood-Stench Blade Royale (Kimetsu no Yaiba: Keppū Kengeki Royale). Il gioco era stato annunciato lo scorso 16 marzo 2020 da parte della filiale di Aniplex Quatro A e la data d’uscita era stata originariamente prevista per la fine del 2020.

