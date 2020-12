Grandi notizie per i fan della famosa serie boy’s love firmata Shungiku Nakamura! Un sito creato ad hoc ha dato l’annuncio dello spettacolo teatrale di Junjou Romantica che andrà in scena alla Sōgetsu Hall di Tokyo dal 29 aprile al 2 maggio per un totale di otto spettacoli. Sul sito si potranno trovare tutti dettagli relativi all’opera teatrale.

Junjou Romantica, l’opera di Shungiku Nakamura

Junjou Romantica è un manga yaoi scritto e disegnato dalla mangaka Shungiku Nakamura. Venne pubblicato sulla rivista Asuka Ciel della Kadokawa nel 2002 e nel 2014 sulla rivista Emerald. La serie è incentrata su quattro storie diverse: la coppia principale, che da’ anche il titolo al manga, e le altre coppie maschili che si alternano all’interno della trama (Junjou Egoist, Junjou Terrorist e Junjou Mistake quest’ultima presente solo nel manga e nella terza stagione dell’anime).

In Italia Junjou Romantica è pubblicato dalla J-pop, insieme alle altre due opere della sensei: Hibrid Child e Sekai Ichi Hatsukoi – Il più grande primo amore del mondo la cui storia si ricollega a quella di Junjou Romantica, in quanto i personaggi delle due opere o lavorano per la casa editrice Marukawa Shoten oppure hanno qualche sorta di conoscenza comune. Le due serie si completano a vicenda sebbene possono essere lette separatamente.

Questa la trama di Junjou Romantica:

Takahashi Misaki sta improvvisamente vivendo alcuni strani problemi. Quelle che erano iniziate come lezioni preparatorie per l’esame di ingresso all’università, l’hanno in qualche modo portato ad essere corteggiato da un uomo affabile e maturo, che tra l’altro è il migliore amico del suo fratello maggiore.

Come se questo non bastasse, il suo corteggiatore, Usami Akihiko, ha molti problemi di suo: Usami è uomo-bambino che decora la sua camera con giganteschi orsi peluche e giocattoli; ed allo stesso tempo è un famoso scrittore di romanzi che narrano l’amore tra ragazzi. Quando Misaki apre uno di questi libri e legge frasi come “Usami lecca ogni centimetro del corpo caldo di Misaki” … be’, diciamo che si scatena l’inferno.

Il manga ha ispirato tre serie anime televisive nel 2008 e nel 2015, nonché un DVD anime originale (OAD) che è stato fornito in Giappone con il 20° volume del manga nel dicembre 2015.

