Sailor Moon Eternal, la clip con Chibiusa e Helios

Il sito web ufficiale di Sailor Moon Eternal ha pubblicato una nuova clip che vede protagonisti Chibiusa e Helios.

Nel video Helios incoraggia Chibiusa, la quale vorrebbe essere come Usagi ma non crede di poterci riuscire.

Possiamo guardarlo in apertura.

Il film Sailor Moon Eternal si compone di due parti che portano avanti la trasposizione più fedele del manga originale Pretty Guardian Sailor Moon di Naoko Takeuchi iniziata con Sailor Moon Crystal.

Il progetto adatta l’arco narrativo Dead Moon del manga ed è considerato la quarta stagione di Crystal.

La prima parte uscirà l’8 Gennaio nei cinema del Giappone, mentre la seconda seguirà l’11 Febbraio 2021.

Chiaki Kon (Sailor Moon Crystal Stagione 3) dirige i film sotto la supervisione della Takeuchi presso gli studi Toei Animation e Deen.

Kazuko Tadano, la character designer delle serie animate di Sailor Moon degli Anni 90, torna a occuparsi del design dei personaggi; Kazuyuki Fudeyasu (Le Bizzarre Avventure di JoJo) firma la sceneggiatura.

I nuovi membri del cast di doppiaggio originale sono Yoshitsugu Matsuoka (Pegasus / Helios), Nanao (la regina Nehellenia), Yuko Hara (JunJun), Reina Ueda (CereCere), Sumire Morohoshi (PallaPalla), Rie Takahashi (VesVes), Shouta Aoi (Fish Eye), Satoshi Hino (Tiger’s Eye) e Toshiyuki Toyonaga (Hawk’s Eye).

Le Momoiro Clover Z insieme alle doppiatrici delle protagoniste interpretano la canzone del film, intitolata Tsukiiro Chainon.

Il progetto celebra il 25° anniversario del precedente film cinematografico della serie, ovvero Sailor Moon S The Movie – Il Cristallo Del Cuore uscito nei cinema del Giappone nell’orami lontano 4 Dicembre 1994.

In attesa di poter vedere i film, vi ricordiamo che il 9 Dicembre Edizioni Star Comics ha ripreso la pubblicazione di Sailor Moon Eternal Edition dal volume 6:

È finalmente arrivata la tanto attesa Eternal Edition delle avventure di Sailor Moon, una pubblicazione di altissima qualità, estremamente fedele all’originale, composta da volumi di grande formato e pagine stampate a cinque colori!

Con il risveglio di Sailor Saturn, la divinità della distruzione, il rischio di un’estinzione dei regni della Luna e della Terra si fa imminente. Sembra che l’ultima guerriera sia in balia del malefico potere dei Death Busters e che l’unica speranza per evitare la catastrofe risieda in un risveglio di coscienza di Hotaru…Sarà l’inizio della fine?