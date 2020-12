Boruto: Kawaki somiglia più a Naruto o a Sasuke?

In ogni manga shonen di combattimento classico che si rispetti vi è un eroe e il suo antagonista che gli tiene testa in tutto e per tutto, anzi, a volte è anche più capace e più intrigante esteticamente.

Questo era accaduto a Naruto Uzumaki e a Sasuke Uchiha in Naruto, il manga di Masashi Kishimoto, e la medesima cosa sta accadendo anche nel sequel del best-seller, Boruto: Naruto Next Generations.

Nel sequel del manga iconico, Kawaki è il compagno-rivale di Boruto e tra i due, a breve, lo scenario sarà molto più scuro e macabro di una semplice rivalità. I motivi sono presto citati, qualora non ne foste a conoscenza, in questo articolo.

Chi invece è a conoscenza delle vicissitudini nel sequel, sicuramente avrà notato una certa somiglianza a Sasuke nel carattere di Kawaki, ovvero un ragazzo forte, freddo, distaccato e impassibile alle emozioni.

Ma davvero Kawaki è così simile a Sasuke Uchiha? A parlarne ci ha pensato uno dei responsabili al dipartimento editoriale di V-Jump (rivista mensile edita da Shueisha all’interno della quale è serializzato Boruto), Ren Manabe, nel corso di un’intervista a AnirecoTV.

Manabe, inizialmente, credeva che Kawaki dovesse essere come una sorta di replica di Sasuke, ma così non è stato. Ecco le parole nel dettaglio dell’editor:

“Nel ruolo di spettatore credevo che la storyline tra Kawaki e Boruto dovesse condurre ad una replica di Naruto e Sasuke. Ma non è per niente così. Kawaki e Boruto hanno le loro inedite peculiarità“.

Kawaki e Sasuke potrebbero avere alcune cose in comune per quanto riguarda la personalità, ma la storia dei suoi primi anni si identifica molto più in quella di Naruto come anche dichiarato dallo stesso Settimo Hokage.

Dove leggere Boruto in Italia

Boruto è disponibile legalmente, gratuitamente e in lingua inglese su MANGA Plus. L’edizione cartacea è edita in Italia da Planet Manga.

L’anime di Boruto in Italia

La serie anime è visibile in Italia legalmente e con sottotitoli in italiano attraverso il servizio streaming online di Crunchyroll.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 53 capitoli, e i primi 47 sono raccolti in 12 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 179 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

